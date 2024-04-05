Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakan açıkladı

Kaynak: AA
Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakan açıkladı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 477 milyon 946 bin lira tutarında tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Yumaklı X hesabından yaptığı açıklamada, çiftçilere yapılacak tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Mazot ve Gübre Desteği, Küçük Ölçekli Balıkçılık Desteği ve Hayvan Gen Kaynakları Desteği olmak üzere toplam 2 milyar 477 milyon 946 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını vurgulayan Yumaklı, "Hayırlı ve bereketli olsun." İfadelerini kullandı.

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Yumaklı'nın paylaştığı infografikte, Mazot ve Gübre Desteği için 2 milyar 393 milyon 722 bin 650 lira, Küçük Ölçekli Balıkçılık Desteği için 70 milyon 407 bin 750 lira, Hayvan Gen Kaynakları Desteği için 13 milyon 815 bin 600 lira olmak üzere toplam 2 milyar 477 milyon 946 bin lira destekleme ödemesi yapılacağı bilgisine yer verildi.

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