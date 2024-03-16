Ödemeler hesaplara yatırıldı. Bakan duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yazılı açıklama ile mart ayına ilişkin toplam 4,8 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını belirtti.

Göktaş, ödemeler kapsamında yaklaşık 2,6 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ve yaklaşık 2,2 milyar lira tutarındaki engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını aktardı.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Göktaş, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanlarındayız. Bu doğrultuda mart ayına ilişkin toplam 4,8 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık. Ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.