Ödemeler hesaplara yatırıldı. TMO açıkladı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, 6 Haziran 2024 tarihine kadar teslim edilen ürün bedellerinin, bugünden itibaren üretici vatandaşların hesaplarına yatırıldığını duyurdu.

Üreticiler hubudat alım bedellerinin yatırılmasını dört gözle beklerken üreticileri sevindirecek haber TMO'dan geldi.

TMO’nun sosyal medya hesabından hububat alım ödemelerine ilişkin bir paylaşım yapıldı. 6 Haziran 2024 tarihine kadar TMO'ya teslim edilen ürün bedellerinin, bugünden itibaren üretici hesaplarına aktarıldığı ifade edilen paylaşımda, "Ödeme yapılan üreticiler SMS mesajı ile bilgilendirilmektedir. Ödemelere periyodik olarak devam edilecektir. Hayırlı ve bereketli olsun” ifadeleri kullanıldı.