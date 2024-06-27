Otomobil alıp satacaklar dikkat! '6 ay-6 bin km' düzenlemesi uzatıldı

Ticaret Bakanlığı, yeni düzenlemeyle ilgili bir bildiri yayınladı. Yeni sıfır kilometre araçların, ilk tescil işleminden sonra altı ay veya 6000 kilometrelik kullanım süresi dolmadan satışının yasaklandığı duyuruldu. Bu kısıtlama, 1 Temmuz 2024 tarihine kadar yürürlükte olacak. Ayrıca, ikinci el otomobiller için belirlenen yüksek fiyat limitinin de bu düzenleme kapsamında olduğu ifade edildi.

OTOMOBİL SAHİPLERİ DİKKAT

Türkiye'de araç alım-satım işlemlerine yönelik denetimler, son dönemde getirilen 6 ay ve 6.000 kilometre sınırlamasıyla daha da sıkılaştırıldı. Bu kapsamda, kurallara uymayan oto galerilere toplamda 52 milyon TL tutarında ceza uygulanırken, kısıtlamalara riayet etmeyen birey ve kurumlara ise 90 milyon TL'lik idari para cezası kesildi.

Yapılan düzenlemeyle, sıfır araçların ikinci el piyasasına düşük kilometrelerle sokularak haksız kazanç elde edilmesinin önüne geçilmesi amaçlandı. Resmi açıklamada, "Sıfır araç arzının artırılmasıyla gerçek ihtiyaç sahiplerinin araç edinmeleri kolaylaştırılmış ve otomotiv piyasasındaki spekülatif fiyat artışlarının önüne geçilerek tüketici mağduriyetleri minimize edilmiştir. Bu bağlamda, elde edilen olumlu sonuçlar gözetilerek, söz konusu düzenlemelerin 1 Ocak 2025 tarihine kadar 6 ay daha uzatılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, ikinci el motorlu kara taşıtları ticareti yapmak için gerekli yetki belgesine sahip olanlar ve bir yıl içinde üç veya daha fazla ikinci el araç satışı gerçekleştiren tüm gerçek ve tüzel kişiler, noterler aracılığıyla yapılan denetimlerle sıkı bir şekilde kontrol edilecek ve 6 ay ile 6.000 kilometre sınırlamasına uymayan satışlar engellenecektir.