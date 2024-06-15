Pilotlar Sabiha Gökçen'e inemedi! Kuleyle konuşmaları kayıtlara böyle geçti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Pilotlar Sabiha Gökçen'e inemedi! Kuleyle konuşmaları kayıtlara böyle geçti

İstanbul Hava Sahası, akşam saatlerinde yaşanan şiddetli rüzgarlar ve artan türbülans sebebiyle zorlu anlarla karşı karşıya kaldı. Pilotlar, uçuş sırasında karşılaştıkları hava durumunda kuleyle konuşması kayıtlara böyle yansıdı...

İstanbul'da yaşanan şiddetli rüzgarlar, akşam saatlerinde hava trafiğini olumsuz yönde etkilemeye başladı. Özellikle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmaya çalışan uçaklar, rüzgarın tehlikelerinden kaçınmak ve güvenli bir uçuş sağlamak adına havada ekstra turlar atmak zorunda kaldı. Bu durum, bazı uçakların yakıt seviyelerinin kritik noktalara ulaşmasına ve İzmir başta olmak üzere alternatif havalimanlarına yönlendirilmelerine sebep oldu.

"FENA BİR TÜRBÜLANS VAR"

Bu sırada Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş için alçalan bir uçağın pilotu havada tur atarken, hava trafik kontrol kulesiyle yaptığı konuşma kayıtlara yansıdı. Kule görevlisinin pilotlara rüzgar nedeniyle bilgi verirken, o sırada havada tur atan bir uçağın pilotu "Fena bir türbülans var sağa doğru dönüyoruz” sözleri kayıtlara yansıdı. Kulenin bir süre sağda beklemesini istemesi üzerine uçağın pilotu, “Efendim şu an hava çok sallıyor” diyerek türbülansa yakalanmamak için havada tur atmaya devam etti.

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