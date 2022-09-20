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Öğle yemeği zararlı mı, faydalı mı?

Öğle yemekleri çalışanların sabırsızlıkla beklediği bir öğün. Kimine göre arkadaş, dost buluşmaları, kimine göre yemek sonrası içilen kahve ya da çayla kısa süreli sohbet mutluluğu. Peki öğle yemeği zararlı mı? İşte yanıtı

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 13:00
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Öğle yemeği faydalı mı, zararlı mı?

Öğle yemeği zararlı mı, faydalı mı?
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Ülkenin geldiği ekonomik durum ortada. Birçoklarımız artık öğle yemeği bile yiyemiyor. Yiyen de bütçesini ona göre planlıyor. Hatta bazıları evlerinden sefertasıyla işyerine gelmeye başladı. Peki öğle yemeği gerekli mi?. Gerekiyorsa ne gibi fayda ya da zararı var. Sizin için derledik…

Öncelikle şunu söylemekte yarar var, öğle yemeği abartılmadıkça gerekli bir öğün. Gerekli oluşu bazı yararları da beraberinde getiriyor. İşte öğle yemeğinin faydaları:

Beyin ve midenizin senkronize olması ve doygunluk hissini ortadan kaldırmanız için 20 dakika yeterli. İş stresinden uzaklaşıp bir yemek molası verdiğinizde bu hissi algılamanız çok daha kolay olur.

SOSYALLEŞMEYİ SAĞLIYOR
Arkadaşlarla ya da yalnız başınıza çıktığınız bir öğle yemeği molası sizi kendinize getirir. Enerji toplanır, depolanır mesai bitimine kadar o enerjiyle yol alırsınız.

TÜKENMİŞLİK SENDROMUNU YOK EDİYOR
Kısa molalar bireyi tükenmişlik sendromuna karşı koruyor, stres seviyesini azaltıyor
 

ZİHİNSEL GÜÇ YENİLENİYOR
Her bireyin zihinsel enerji miktarı var. Gün içerisinde zihinsel motivasyonunuzu ve enerjinizi dengeli bir seviyede tutabilmek için öğle yemeği şart.

HAREKET ETMEK İÇİN FIRSAT
Sürekli masa başında oturup ekrana bakmak zihni de fiziği de yorar. Öğle molasında bilgisayarın başından kalkın ve hafif bir şeyler yemek için dışarı çıkın.30 dakikalık yürüyüş yapın. Böylece öğleden sonra kendinizi yorgun hissetmek ya da uykunuzun gelmesi yerine kendinizi çok daha formda hissedeceksiniz.

VÜCUT İHTİYAÇLARINI KARŞILIYOR
Yemek yemek sadece bir eğlence ya da sosyalleşme aracı değil. Aynı zamanda vücut için önemli bir gereksinim.

ZOR ANLARINIZDA İYİ HİSSETTİRİYOR
Zor bir gün geçirirken öğle yemeğine çıkmak insana gerçekten de huzur veriyor. En sevdiğiniz sandviçi ya da salatayı alıp bir köşede usulca gözlerden uzak yemek enerjinizi ve psikolojinizi düzenliyor.

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