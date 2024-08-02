Oğlu sünnet olan anne kendi düğünüymüş gibi gelinlik giydi

Sosyal medyada bir kadın, oğlunun sünnet törenini düğün merasimine dönüştürdü. O anlar sosyal medyada viral oldu.

Bir anne oğlunun sünnet düğününde, kendi düğünüymüş gibi gelinlik giyip, düğün törenini aratmayacak bir organizasyon gerçekleştirdi.

Kuaförde hazırlık yapan ve gelinlik giyen kadını kapıda eşi ve oğlu karşıladı. O anları ise kayda aldıran kadın sosyal medyada paylaştı.

"SONU ÇOK DUYGUSAL OLDU"

Arkaları dönük bir şekilde ellerinde güllerle kadını bekleyen eşi ve oğluna doğru gelen kadın önce eşinin omzuna dokunuyor. Eşi önüne dönerek elindeki gülü kadına verip alnından öpüyor ve sarılıyor.

Ardından oğlunun omzuna dokunan kadına dönen oğlu diz çöküp annesine elindeki gülü veriyor. Anne-oğul birbirlerine sarılıyor. Ardından aile hatıra fotoğrafı çektiriyor.

“Sonu çok duygusal oldu” notuyla paylaşılan ilginç anların görüntüsü sosyal medyada kısa sürede en çok izlenen videolar arasında yerini aldı.