Öğrenciler bu cevaplarla karşı karşıya kaldı. Bilgisayar ve telefon desteğinde kriz

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Yükseköğretim Öğrencilerine Yönelik Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gençlere masaüstü bilgisayar, tablet ya da cep telefonu desteği verilecek.

Açıköğretim programları hariç diğer üniversite öğrencileri bu haktan yararlanacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı başvuruların başladığını “Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği ve heyecanla beklenen Genç Teknoloji Destek başvuruları başladı!” şeklinde duyurdu.

ÖĞRENCİLER SİSTEME GİREMEDİ BİLE

Ancak başvuru ekranına girmeye çalışan öğrenciler aldıkları cevap karşısında şoke oldu.

Bazıları sisteme bile giremiyorken bazıları “Öğrencilik şartlarını taşımıyorsunuz” uyarısı ile karşı karşıya kaldı.

Öğrenciler sosyal medya hesabından duruma isyan etmeye başladı.

İşte sosyal medya paylaşımları:

İŞTE AÇIKLANAN ŞARTLAR:

Tebliğde başvuru şartları da yer aldı. Satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak gerekiyor.

Ayrıca teknolojik cihaz desteği başvurusu için bilgisayar ya da cep telefonu cihazının vergiler dahil nihai satış bedelinin 9 bin 500 liradan az olması,

koşullar arasında yer aldı.

Cihaz faturasının öğrencinin TC Kimlik numarasınıda içerecek şekilde adına düzenlenmiş olması, banka İBAN numarası ile telefon hattının öğrenciye ait olması gibi şartlar da bulunuyor.