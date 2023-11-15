Yolcu dolu uçaktakiler mutlak ölümden 45 santimetreyle kurtuldu

Yere Kanada'nın Toronto kenti...Hava rüzgarlı...Air Canada'ya ait Boeing 777-300 ER tipi bir yolcu uçağı Toronto havalimanına inişe geçti. Uçak piste yaklaştıkça rüzgar dev uçağı sallamaya başladı. Uçak piste tekerlek koyacağı an korku dolu anlar yaşandı. Çünkü uçak bir sağa bir sola yattı. Yakın tanklarının bulunduğu kanatların yere çarpmasına ramak kaldı. Kanatların yere çarpmaması uçaktaki yolcuları olası bir faciadan kurtardı.



Air Canada'ya ait B777-300ER tipi yolcu uçağı inişi sırasında şiddetli rüzgarın etkisiyle sağ iniş takımları üzerine doğru kontrol kaybı yaşadı. Kaptan pilot inişe devam ederken yeniden kontrolün sağlandığı görüldü.