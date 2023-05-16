Öğrenciler gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanelik oldu

İHA’nın haberine göre; Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Prof. Dr. Tansu Çiller Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tükettikleri poğaça, simit, çiğ köfte ve limonatadan dolayı mide bulantısı, ağrı ve ishal şikayetleri sebebi ile 10 öğrenci hastaneye başvurduğu bildirildi.

Adapazarı Prof. Dr. Tansu Çiller Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tükettikleri poğaça, simit, çiğ köfte ve limonatadan dolayı mide bulantısı, ağrı ve ishal şikâyetleri sebebi ile 10 öğrenci Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurduğu ifade edildi.

Gıda zehirlenmesi şubesi ile tedaviye alınan öğrencilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Konuya ilişkin olarak inceleme başlatıldığı bildirildi.