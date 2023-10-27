Öğrencilere kabusu yaşattı. Gemi kaptanı gözde üniversitenin kadınlar tuvaletine dadandı

Yıldız Teknik Üniversitesi’ndeki kadınlar tuvaletinde lisans öğrencisi bir kızın lavaboda olduğu sırada karşı kabinde bir el gördüğünü anlatması üzerine gemi kaptanı olduğu belirlenen şahıs yakalandı.

Öğrencilere kabusu yaşattı. Gemi kaptanı gözde üniversitenin kadınlar tuvaletine dadandı

HalkTV'nin haberine göre; İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya göre olay geçen 23 Aralık akşamı Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yaşandı.

Lisans öğrencisi F. B. (37), saat 17.30 gibi kadınlar tuvaletine gitti. Ellerini yıkayıp aynaya bakan F. B., o esnada bir erkeğin kabinden çıktığını gördü.

Duruma şaşıran F. B., bu kişiye yönelik “Ben yanlışlıkla erkekler lavabosuna mı girdim” dedi.

‘YANLIŞLIKLA GİRMİŞİM’ DEDİ

Kapıya yönelen bu kişi ise kapıda, kadınlar tuvaleti simgesini görünce “Ben yanlışlıkla girmişim” dedi ve uzaklaştı. O sıra derse yetişmek için acele eden F. B. durumdan şüphelenmedi.

ARKADAŞINI AĞLARKEN GÖRDÜ

Ancak aynı gün saat 19.30’da ilginç bir durum daha yaşandı. F. B., kendisi gibi yüksek lisans öğrencisi olan T. B.’nin (34), ağladığını gördü. Arkadaşının neden olduğunu soran F. B., bu kişiden, kadınlar tuvaletine giren bir erkeği gördüğü yanıtını aldı. F. B., saat 17.30 sıralarında benzer olayı kendisinin de yaşadığını söyledi. Bu durum üzerine okulun özel güvenliğine haber verildi. Güvenlik görevlileri, kadınlar tuvaletine giren kişinin okuldan çıkmasını engelledi ve polise haber verildi.

whatsapp-image-2023-10-26-at-22-34-55.webp

‘KARŞI KABİNDE BİR EL GÖRDÜM’

F. B.’nin yanı sıra T. B.’nin de ifadesi alındı. Genç kadın ifadesinde “Ders arası lavaboya gitti. Ben, kıyafetimi çıkarmak için eğildiğimde karşı tuvalet kabininin içinde yerde bir el gördüm. Daha sonra ben panikledim. Bir süre korktuğum için lavabodan çıkamadım. Durumu hemen hocalarıma anlattım” dedi. Yaşadığı olay nedeni ile geceleri korku içinde uyandığını anlatan F. B. “Ben bu şahsın tuvalete girerek beni taciz ettiğini düşünüyorum” dedi.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ OLDUĞUNU SÖYLEMİŞ

Soruşturma kapsamında bilgi sahibi olarak ifadesi alınan özel güvenlik görevlisi B. B. ise, kadınlar tuvaletine yöneldiğini görünce uyardığını, bu kişinin kendisini öğretim görevlisi olarak tanıttığını söyledi.

whatsapp-image-2023-10-26-at-22-35-13.webp

‘LAVABODA KADIN GÖRMEDİM’

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Gemi Kaptanı İbrahim K. Ü. (43) ise, lisans eğitimi almak için Yıldız Teknik Üniversitesi’ne gittiğini söyledi. Olaydan önceki gün dâhil son 3 gündür anılan üniversiteye gittiğini anlatan İbrahim K. Ü. “Ben İstanbul Teknik Üniversitesi mezunuyum. Ama Yıldız Teknik’e bir hayranlığım var. Lisans dersleri ile ilgili bilgi almak için okula gitmiştim. Üniversiteye gittiğim 3 gün boyunca, lavaboda herhangi bir kadınla karşılaşmadım. Kimseyi de gizli gizli izlemedim” dedi.

Gemi Kaptanı İbrahim K. Ü., hakkında “Özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlaması ile açılan dava devam ediyor. Konuya ilişkin telefonla ulaştığımız F. B. ve T. B. ise konuşmak istemediklerini belirtti.

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
Son Haberler
İran’dan ‘Gazze’ uyarısı: İsrail durdurulmazsa bölgede her ihtimal mümkün Dünya
İran’dan ‘Gazze’ uyarısı: İsrail durdurulmazsa bölgede her ihtimal mümkün
İngiltere'den İsrail ve Filistin topraklarına seyahat uyarısı Dünya
İngiltere'den İsrail ve Filistin topraklarına seyahat uyarısı
ABD: İsrail’e Gazze için kırmızı çizgiler koymadık Dünya
ABD: İsrail’e Gazze için kırmızı çizgiler koymadık
Hamas duyurdu: Gazze’de karadan şiddetli çatışmalar başladı Dünya
Hamas duyurdu: Gazze’de karadan şiddetli çatışmalar başladı
Suriye'deki ABD üssüne saldırı düzenlendi Dünya
Suriye'deki ABD üssüne saldırı düzenlendi
Ahmet Zeki Üçok'tan, Bakan Tunç'a çok sert 'Can Atalay' tepkisi: Seni Bakan yapanın... Siyaset
Ahmet Zeki Üçok'tan, Bakan Tunç'a çok sert 'Can Atalay' tepkisi: Seni Bakan yapanın...
Oğluyla tartışırken fren yerine gaza bastı ortalık karıştı Yaşam
Oğluyla tartışırken fren yerine gaza bastı ortalık karıştı