Öğrencilere kabusu yaşattı. Gemi kaptanı gözde üniversitenin kadınlar tuvaletine dadandı

HalkTV'nin haberine göre; İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya göre olay geçen 23 Aralık akşamı Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yaşandı.

Lisans öğrencisi F. B. (37), saat 17.30 gibi kadınlar tuvaletine gitti. Ellerini yıkayıp aynaya bakan F. B., o esnada bir erkeğin kabinden çıktığını gördü.

Duruma şaşıran F. B., bu kişiye yönelik “Ben yanlışlıkla erkekler lavabosuna mı girdim” dedi.

‘YANLIŞLIKLA GİRMİŞİM’ DEDİ

Kapıya yönelen bu kişi ise kapıda, kadınlar tuvaleti simgesini görünce “Ben yanlışlıkla girmişim” dedi ve uzaklaştı. O sıra derse yetişmek için acele eden F. B. durumdan şüphelenmedi.

ARKADAŞINI AĞLARKEN GÖRDÜ

Ancak aynı gün saat 19.30’da ilginç bir durum daha yaşandı. F. B., kendisi gibi yüksek lisans öğrencisi olan T. B.’nin (34), ağladığını gördü. Arkadaşının neden olduğunu soran F. B., bu kişiden, kadınlar tuvaletine giren bir erkeği gördüğü yanıtını aldı. F. B., saat 17.30 sıralarında benzer olayı kendisinin de yaşadığını söyledi. Bu durum üzerine okulun özel güvenliğine haber verildi. Güvenlik görevlileri, kadınlar tuvaletine giren kişinin okuldan çıkmasını engelledi ve polise haber verildi.

‘KARŞI KABİNDE BİR EL GÖRDÜM’

F. B.’nin yanı sıra T. B.’nin de ifadesi alındı. Genç kadın ifadesinde “Ders arası lavaboya gitti. Ben, kıyafetimi çıkarmak için eğildiğimde karşı tuvalet kabininin içinde yerde bir el gördüm. Daha sonra ben panikledim. Bir süre korktuğum için lavabodan çıkamadım. Durumu hemen hocalarıma anlattım” dedi. Yaşadığı olay nedeni ile geceleri korku içinde uyandığını anlatan F. B. “Ben bu şahsın tuvalete girerek beni taciz ettiğini düşünüyorum” dedi.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ OLDUĞUNU SÖYLEMİŞ

Soruşturma kapsamında bilgi sahibi olarak ifadesi alınan özel güvenlik görevlisi B. B. ise, kadınlar tuvaletine yöneldiğini görünce uyardığını, bu kişinin kendisini öğretim görevlisi olarak tanıttığını söyledi.

‘LAVABODA KADIN GÖRMEDİM’

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Gemi Kaptanı İbrahim K. Ü. (43) ise, lisans eğitimi almak için Yıldız Teknik Üniversitesi’ne gittiğini söyledi. Olaydan önceki gün dâhil son 3 gündür anılan üniversiteye gittiğini anlatan İbrahim K. Ü. “Ben İstanbul Teknik Üniversitesi mezunuyum. Ama Yıldız Teknik’e bir hayranlığım var. Lisans dersleri ile ilgili bilgi almak için okula gitmiştim. Üniversiteye gittiğim 3 gün boyunca, lavaboda herhangi bir kadınla karşılaşmadım. Kimseyi de gizli gizli izlemedim” dedi.

Gemi Kaptanı İbrahim K. Ü., hakkında “Özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlaması ile açılan dava devam ediyor. Konuya ilişkin telefonla ulaştığımız F. B. ve T. B. ise konuşmak istemediklerini belirtti.