Öğrencilere oy engeli. Üniversiteler seçimi unuttu

Kaynak: Cumhuriyet
Öğrencilere oy engeli. Üniversiteler seçimi unuttu
Yükseköğretim Kurumu’na bağlı bazı üniversitelerin, 1 Nisan’da vize sınavlarının başlayacağını duyurmasının ardından, bu üniversitelerde eğitim gören öğrenciler, seçmen listelerinde kayıtlı oldukları ikametgâh adresi üniversitelerinin bulunduğu şehirde değilse oy kullanamayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimler nedeniyle 1 Nisan günü okulların tatil edildiğini açıkladı. Ancak Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) bağlı bazı devlet üniversiteleri ve vakıf üniversiteleri, seçimden bir gün sonra, 1 Nisan günü sınav yapılacağını aktardı.

d9v8wu-wkaawhyc-3o10.jpgCumhuriyet’in aktardığına göre, 1 Nisan’da sınavı olan ve seçmen listelerinde kayıtlı bulundukları şehir üniversitesinin bulunduğu şehrin dışında olan öğrenciler, bu duruma tepki gösterdi. Seçimden sonraki gün, sabah erken saatlerde sınavı olan öğrencilerin günübirlik seyahat ederek oylarını kullanması ve üniversitelerinin bulunduğu şehre gelerek sınavlarına katılması gerekiyor.

İstanbul’daki öğrencilerin birçoğu eğitim için İstanbul’da bulunduğundan ikamet adresleri şehir dışında yaşayan ailelerinin yanında kayıtlı. Öğrencilerin büyük bir kısmının oy kullanması gereken ikametler, İstanbul’a en az 8-9 saat uzaklıkta bulunuyor.

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ART NİYETİN OLMADIĞI SÖYLENDİ

YÖK kaynakları, konu hakkında sınav programlarını üniversitelerin senatoda aldıkları kararla belirlediklerini kaydetti. Bir “art niyetin” olmadığını, yalnızca planlama hatası olabileceğini aktaran kaynaklar, üniversitelerle irtibata geçip tavsiye niteliğinde bir konuşma yapacaklarını ve sınav programlarında düzenleme yapılmasını isteyeceklerini ifade etti.

YÖK’ün 1 Nisan’a sınav koyan bazı üniversitelerle görüşmesinin sonrasında, üniversiteler sınav programlarını düzenleme veya sınava katılamayan öğrencilerin mazeretlerini kabul etme kararı aldı. Fakat YÖK bütün üniversitelere ilişkin bir açıklama yapmadığı için Türkiye genelinde birçok üniversite 1 Nisan tarihinde planlanan sınav tarihlerini düzenlemeyebilir.

Eski Eğitim-Sen Başkanı Feray Aytekin, konuya ilişkin olarak, “Üniversitelerde sınav takviminin yerel seçim tarihi gözetilmeden planlanması gerekçesi ne olursa olsun plansızlığın, programsızlığın göstergesidir. Yaşayacakları olası mağduriyetler göz önünde bulundurulmalı ve 1 Nisan’da sınav uygulama kararından vazgeçilmeli, sınav takvimi yeniden düzenlenmelidir” açıklamasını yaptı.

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