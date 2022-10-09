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Öğrencilere vampir uyarısı yapmıştı. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi rektörü hakkında flaş gelişme

Öğrencilere "Vampirlere dikkat edin" uyarısında bulunan rektör, sağlık sorunları nedeniyle istifa etti.

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 18:20
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Öğrencilere "Vampirlere dikkat edin" uyarısında bulunan rektör, sağlık sorunları nedeniyle istifa etti

Öğrencilere vampir uyarısı yapmıştı. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi rektörü hakkında flaş gelişme
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde, 4 Ekim'de birinci sınıfa başlayan öğrenciler için 15 Temmuz Konferans Salonu'nda bilgilendirme programı yapıldı. Programa katılan Rektör Prof. Dr. Namık Ak, akşam saatlerinde dersleri olan öğrencilere uyararak, "Hepimiz kendimizin başkanıyız ama bir yolculuğa çıkarken bile en az iki kişi gidin, yalnız olmasın. Çok vampirler var. İstanbul gibi bir yerden geliyorum. 42 yıl İstanbul'da kaldım. Oraya göre burada da vampirlikler var. Çok da sütten çıkmış ak kaşık falan değil. İstemediğimiz belki bazı olumsuz şeyler, vakalar oldu mu?  Oluyor. Netice itibarıyla buna dikkat edin" dedi.

VAMPİR UYARISI YAPAN REKTÖRDEN İSTİFA

DHA'da yer alan habere göre,  tepki çeken uyarının ardından Prof. Dr. Namık Ak, görevinden istifa etti. Üniversitenin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "Üniversitemiz Rektörü Sayın Prof. Dr. Namık AK, sağlık sorunları nedeniyle rektörlük görevinden ayrılmıştır. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ailesi olarak rektörümüz Sayın Prof. Dr. Namık Ak hocaya üniversitemizin gelişmesi noktasındaki katkı ve çalışmaları dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Üniversitemiz rektörlüğüne Yükseköğretim Kurulu tarafından vekaleten Prof. Dr. Hüseyin Karaman atanmıştır" denildi.

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