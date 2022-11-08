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18. yüzyılda yaşamıştı. Vampir adamın kim olduğu ve neden öldüğü ortaya çıktı

Bilim insanları 1990'larda yapılan kazı çalışmalarında bir 'vampir adam' bulduklarını ifade etmişlerdi. DNA'da yapılan çalışmalarda adamın kimliği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 15:05
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Vampir adamın yüzü yapay zekayla oluşturuldu. Kim olduğu ve neden öldüğü ortaya çıktı

18. yüzyılda yaşamıştı. Vampir adamın kim olduğu ve neden öldüğü ortaya çıktı
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Bilim insanları 200 yıldan daha eski DNA örnekleri buldu, vampir olduğuna inanılan bir adamın hayattayken nasıl göründüğü teknolojik imkânlarla ortaya çıkarıldı.

JB55 adı verilen vampir adamın DNA kalıntıları, ABD'nin Connecticut eyaletindeki Griswold bölgesinde 1990'larda yapılan bir kazı çalışmasında ele geçirilmişti.

Bilim insanları DNA örneklerini 2019'da JB55'in kemiklerinden elde etti. Vampir adamın hayatına dair ipuçlarına ulaşıldı.

Sonuçlarda ‘vampir adamın’ aslında 18. yüzyılda tüberküloz (verem) nedeniyle hayatını kaybettiği ve John Barber adında fakir bir çiftçi olduğu ortaya çıktı.

ABD Silahlı Kuvvetleri DNA Tanımlama Laboratuvarı'ndan ve Virginia merkezli Parabon NanoLabs'ten bilim insanları, bulguları inceleyerek JB55'in nasıl göründüğü analizinde bulundu.

JB55'in açık tenli, ela veya kahverengi gözlü olduğu anlaşıldı. Saç renginin de siyah veya kahverengi olduğu düşünülen adamın yüzünün üç boyutlu modeli, bilgisayarda yapay zeka aracılığıyla çizildi.

İddialara göre vampir adamın gömülürken uyluk kemiklerinin çapraz şekilde yerleştirilmesi, yerli halkın adamın vampir olduğuna inandığını gösterdi.

FB55'in bacaklarının ve kafatasının mezardaki konumunu inceledi. Arkeologlar, adamın vücudunun parçalara ayrıldığını ifade etti. Bu, yerel halkın vampir olduğunu düşündüğü kişileri gömerken uyguladığı bir yöntemlerden kendini belirtti.

Tarihi metinlerde tüberkülozdan ölenlerin aslında vampir olduğuna inandığı belirtildi.

Araştırma ekibinden Ellen Greytak, "Uyluk kemikleri çıkarılmış ve göğsün üzerinde çaprazlanmış haldeydi. Böylece etrafta dolaşıp yaşayanlara saldıramayacağı düşünülmüş.” dedi.

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