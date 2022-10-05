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Rektörden öğrencilere vampirli uyarı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, üniversiteye yeni başlayan öğrencilerine uyarıda bulunarak, ''Bak bu İslami ilimlerdekiler bilirler, bir yere giderken en az iki kişi gidin ve birisi başkan olsun. Biri, diğerine tabi olsun. Hepimiz kendimizin başkanıyız, ama bir yolculuğa çıkarken bile en az iki kişi gidin, yalnız olmasın. Çok vampirler var. İstanbul’a göre burada da vampirlikler var." dedi.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 13:13
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Rektörden öğrencilere vampirli uyarı: Bir yere giderken en az iki kişi gidin

Rektörden öğrencilere vampirli uyarı
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde, 1. sınıfa başlayan öğrenciler için 15 Temmuz Konferans Salonu'nda “Yeni kayıt öğrencilerini bilgilendirme” adı altında program düzenlendi.

DHA'da yer alan haberde, programa katılan Rektör Prof. Dr. Namık Ak, bazı öğrencilerin akşam saatlerinde dersleri olduğunu ve geceleri dışarı çıkarken dikkatli olmalarını gerektiği konusunda uyarılarda bulunarak, şunları söyledi:

REKTÖRDEN YENİ ÖĞRENCİLERE GECE ÇIKIŞLARI İÇİN VAMPİRLİ UYARI

''Gerek kız öğrencilerimiz, gerekse erkek öğrencilerimiz olsun gece saatlerinde tabi oluyor. Bazı aydınlatmada sıkıntı olan yerleri, yapı işlerine söylemiştim. Aydınlatın ama öyle aydınlatın ki bütün iki lambayı bir anda yakmayın, gerekirse çapraz olarak tek lambayı yakarsın. Önemli olan öğrencimizin yurda giderken, geçiş şeylerinde yürürken rahat önünü görebilsin ve fark edilsin. Zaten kameralarla takip ediliyor üniversite yerleşkemiz. Ona dikkat edin. Hiç bilmediğin ve en az iki kişi olun. Bak bu İslami ilimlerdekiler bilirler, bir yere giderken en az iki kişi gidin ve birisi başkan olsun. Biri diğerine tabi olsun. Hepimiz kendimizin başkanıyız ama bir yolculuğa çıkarken bile en az iki kişi gidin, yalnız olmasın. Çok vampirler var. Ben İstanbul gibi bir yerden geliyorum. 42 yıl İstanbul'da kaldım. Oraya göre burada da vampirlikler var. Çok da sütten çıkmış ak kaşık falan değil. İstemediğimiz belki bazı olumsuz şeyler vakalar oldu mu?  Oluyor. Netice itibariyle buna dikkat edin.”

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Ata Türkmen
5.10.2022 14:06
Bidiğin vampirlerden Öğrencileri korumak senin görevin. Çocuklarımız Anne Babaların sizlere kutsal emanetidir. Görevini ifa edemeyeceksen istifa et. Bu işler masa başında ahkam kesmekle, olmaz.  
 
üç hilal
5.10.2022 13:43
belli ki vampirler rahatsız olmuş.  
 
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