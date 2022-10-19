Öğrencilerin burs miktarı 500 liraya çıkartıldı

Ekim ayı meclis toplantısı Meclis Başkan Vekili Mesut Görgün Başkanlığında gerçekleştirildi. Açılış ve yoklamanın ardından gündem maddeleri görüşüldü.

Ağustos 2022 gelir-gider bütçe izleme raporları ve mizanın ibra edilmesi maddesi oy birliği ile ibra edildi. Gündemin ikinci maddesinde yer alan Eylül / 2022 gelir-gider bütçe izleme raporları ve mizanın ibra edilmesi maddesi görüşülerek oy birliği ile ibra edildi. TOBB ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan “Ulusal Eğitime Katkı Protokolü” çerçevesinde Kapaklı ilçesine ortaokul olarak yapılacak okula ihtiyatlardan bağış yapılması maddesi görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

BURS ÜCRETLERİ ARTTIRILDI

Meclise ek gündem maddesi olarak eklenen üniversite öğrencilerine verilen burs tutarının 300 TL den 500 TL olarak arttırılması talebi görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

500 BİN TL BAĞIŞ

Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü salon zemini yenileme talebi ile ilgili olarak 500 bin TL bağış yapılması yönündeki madde, meclis gündeminde görüşüldü. Görüşülen madde oy birliği ile kabul edildi. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından meclis son buldu. (İHA)