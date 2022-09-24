Öğrencilerin kabusu bitmiyor. Masraf 20 bin lirayı buluyor

Üniversiteler açıldı, gençler kampüslerin yolunu tutmaya başladı. Öğrencilerin kiralık ev telaşının yanında bir de eşya telaşı sürüyor. Bu arayışta gençler genellikle artan maliyetlerden ötürü ikinci el eşyaya yöneliyor. İkinci el eşya fiyatları da zamlandı ama hâlen öğrenci evlerini spotçular kuruyor. İstanbul’daki ikinci el ev eşyası satıcıları, bir öğrenci evinin ortalama 20 bin liraya döşenebileceğini söylüyor.

HER ÜRÜN İKİ KAT ARTTI

Türkiye gazetesinden Mahmut Özay’ın haberine göre, Üsküdar’da esnaf Selami Al, "Sıfır pahalı olunca bize geliyorlar. Aslında burada da fiyatlar ucuz değil her üründe ortalama iki kat artmış durumda. Sıfır öğrenciler için hayal olduğu için satabiliyoruz. Bir öğrenci bizim bu çarşıdan 18-20 bin TL arası fiyatla evin eksiklerini tamamen alabilir. Bu fiyatların önceki senelerde 8-10 bin arasındaydı” dedi.

20 BİN TL İLE EVİN EKSİKLERİ TAMAMEN ALINABİLİR

Yenibosna’da spotçuluk yapan Ozan Dal “Bir öğrencinin evinde olması gereken 8-9 ürünün toplam maliyeti alacağı ürüne göre değişir ama 15 bin altından çıkması bizim bu çarşıda imkânsız. Bugün en kötü buzdolabı bizim burada 3 bin TL. Fiyatlar geçen seneye göre yüksek tabi. Artık eskisi gibi ikinci el eşya da gelmiyor. Artan maliyetlerden dolayı herkes eldekine sımsıkı sarılmış durumda. İnternet üzerinden de uygulamalar aracılığıyla sattıkları için eldeki ürünler değere binmiş durumda. Ama işlerimiz şükür iyi. Sadece öğrenciler değil yeni atanan öğretmenler de buraya akın ediyor” dedi.