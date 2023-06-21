Öğrencisi ile gökkuşağı önünde fotoğraf çektiren öğretmen açığa alındı. Gökkuşağı gökyüzünde çıkınca gökyüzünü mü tutuklayacaksınız

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek’in; karne gününde gökkuşağı renklerinden süslemeler yaparak fotoğraf çekilen Emine öğretmeni hedef göstermesi üzerine, öğretmen Emine Yahşi açığa alındı.

Hedef gösterme üzerine o an okulda bulunmayan Sarıyer Emirgan İlkokulu Müdürü Emine Kızıldağ'ın da açığa alındığı öğrenildi.

“Bu kadın öğretmense derhal açığa alınmalı” diyen Melih Gökçek, “Çocuklarımızı eşcinselliğe itenler çocuklarımızın katilleridir” paylaşımın yapmıştı.

GÖKKUŞAĞI NE ZAMAN SUÇ OLDU?

Velilerden Orhan Özdemir, “Gökkuşağı ne zaman suç oldu? Renkler ne zaman yasaklandı?” diyerek Change.org’da imza kampanyası başlattı.

Kampanyada, “Öğretmenimiz bir iftira yüzünden görevinden alındı! 16 Haziran’da Sarıyer Emirgan İlkokulu'nda karne dağıtım töreni sırasında sınıfa kurulan ve önünde fotoğraflar çekilen süslemelerdeki renklerin LGBT’yi çağrıştırdığını iddia ederek sosyal medyada bir fotoğraf paylaşıldı ve fotoğraftaki öğretmen hedef gösterildi. Bunun üzerine fotoğrafta yer alan okulun müdiresi Emine Öğretmen görevden alındı. Gökkuşağı ne zaman suç oldu? Renkler ne zaman yasaklandı? Emine öğretmen herkesin sevdiği, tanıdığı ve asla bu suçlamalarla işi olmayan bir eğitimci. Haksız yere linç edilen ve görevinden alınan Emine Öğretmen için adalet istiyoruz! Hocamızın yanındayız” denildi.

GÖKKUŞAĞI GÖKYÜZÜNDE ÇIKINCA GÖKYÜZÜNÜ MÜ TUTUKLAYACAKSINIZ

Sosyal medyadan Emine öğretmenin açığa alınmasına tepki gösteren kullanıcılar ‘gökkuşağı’ detayına dikkat çekerek “gökkuşağı gökyüzünde çıkınca gökyüzünü mü tutuklayacaksınız” diye sormaktan kendisini alamadı.