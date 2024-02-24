Öğrenilecek ve hatırlanacak bir şeyden önce bunları yapın. Hafızaya inanılmaz faydası oluyor

Öğrenilecek bir şeyden önce sağ elin, hatırlanacak bir şeyden önce de sol elin yumruk yapılması hafızanın güçlenmesine katkıda bulunduğu ortaya çıktı.

Uzman psikologlara göre, sağ elin 90 saniye boyunca yumruk yapılması hafızanın kaydedilmesini, sol elin 90 saniye boyunca yumruk yapılması ise hafızanın çağrılmasını kolaylaştırıyor.

50 yetişkinin katıldığı bir deneyde, bu yöntemle uzun bir kelime listesini hatırlamaya çalışanların daha başarılı olduğu görüldü.

Araştırmacılar, elin yumruk yapılmasının beyinde hafızayla ilgili belli bölgeleri aktive ettiğini düşünüyor.

Deneyde sağ elini kullanan 50 öğrenci beş gruba ayrıldı. Birinci grup, ezber yapmadan önce sağ elini, hatırlamadan önce de sol elini 90 saniye yumruk yaptı.

İkinci grup, aynı sürelerle sol elini yumruk yaptı. Üçüncü ve dördüncü gruplar, ezber yapmadan önce bir elini, hatırlamadan önce de diğer elini yumruk yaptı. Beşinci grup ise hiç yumruk yapmadı.

Ezber yapmadan önce sağ elini, hatırlamadan önce de sol elini yumruk yapan grubun diğer gruplara göre daha iyi performans gösterdiği belirlendi.

Bu grup, yumruk yapmayan gruba da üstünlük sağladı; fakat bu üstünlüğün istatistiksel olarak anlamlı olmadığı ifade edildi.

Önceki araştırmalarda, sağ elin yumruk yapılmasıyla beynin sol yarısı, sol elin yumruk yapılmasıyla da beynin sağ yarısı uyarıldığı tespit edilmişti.

Bu hareketin duygularla ilişkisi olduğu da öne sürülmüş, mesela sağ elin yumruk yapılmasıyla mutluluk ve kızgınlık, sol elin yumruk yapılmasıyla da üzüntü ve kaygı arasında bağlantı olduğu vurgulanmıştı.

Hafızayla ilgili işlemlerde beynin her iki yarısının da rol oynadığı, sol yarısının hafızanın kaydedilmesinde, sağ yarısının ise hafızanın çağrılmasında etkin olduğu varsayılıyor.