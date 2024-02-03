Zihni gücü arttırarak unutkanlık hastalıklarına meydan okuyor. İşte o ot

Çam fıstığı, bitkisel bir besin kaynağı olarak tercih edilen bir üründür.

Çam fıstığı, zihinsel performansı yükselterek hafıza bozukluklarına karşı koruyucu etki gösterir.

ÇAM FISTIĞI NEDİR?

Antepfıstığıgiller ailesine ait olan çam fıstığı, Gaziantep bölgesinde yetişen, 5-10 metre boyunda bir ağacın meyvesidir. İçinde yağ, şeker ve protein gibi besin öğeleri bulunur.

FAYDALARI

Vücut gelişimine katkıda bulunur. Fiziksel ve zihinsel enerjiyi artırır. Cinsel arzuyu canlandırır.

Böbrek ve safra kesesi rahatsızlıklarını azaltır. Göğüs yumuşatıcı ve balgam söktürücüdür.

NASIL KULLANILIR?

Et, balık, salata, sebze yemekleri veya ekmek hamuruyla birlikte veya pesto sosunun içine katılarak yenir.

Hamburger, kızarmış patates gibi yiyeceklerle birlikte mayonez yapımında da çam fıstığı yağı kullanılır.