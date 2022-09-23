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8 aylık eşini başına doğrama tahtası ile vurarak öldürdü 

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 8 aydır evli olduğu karısını kafasına doğrama tahtası ile vurarak öldüren öğretmenin, olaydan sonra teslim olduğu polislerden özür dilediği öğrenildi.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 15:16
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Öğretmen tartıştığı eşini başına doğrama tahtası ile vurarak öldürdü 

8 aylık eşini başına doğrama tahtası ile vurarak öldürdü 
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İddiaya göre İslahiye ilçesi Türkbahçe İlköğretim Okulu'nda sınıf öğretmenliği yaptığı öğrenilen Süleyman Durmuş, Aydınlık Mahallesi Göz Caddesi'ndeki 7 katlı binanın ikinci katında bulunan evde karısı Zeliha Durmuş ile tartışmaya başladı. Süleyman Durmuş, mutfakta bulunan doğrama tahtası ile karısı Zeliha Durmuş'un kafasına defalarca vurdu.

Yere yığılan ve kanlar içerisinde kalan eşinin öldüğünü düşünen Süleyman Durmuş, polis merkezine giderek olayı polislere anlattı. Teslim olan Süleyman Durmuş, elleri kelepçeli olarak polislerle birlikte tekrar evine gitti.

Evin kapısını açarak, yerde kanlar içerisinde hareketsiz yatan karısını gösteren Süleyman Durmuş'un polislere, ''Sizi yordum, kusura bakmayın. Olmaması gereken bir işti'' diyerek özür dilediği öğrenildi. Olay yerine gittiklerinde yerlerde çekyat kırlentlerini gören ekipler, hareketsiz yatan Zeliha Durmuş'u görünce sağlık ekiplerini olay yerine yönlendirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Zeliha Durmuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde polis ekipleri inceleme başlatırken, zanlı gözaltına alındı.

Olayın yaşandığı evin salonunda ise tepsi içerisinde kahve fincanının olması dikkat çekti. Öte yandan zanlının yaklaşık 10 yıl önce ilk eşinden boşandığı, ilk eşinden iki çocuğu bulunduğu ve öldürdüğü karısı ile yaklaşık 8 ay önce evlendikleri öğrenildi.(AA)

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