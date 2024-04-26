En son seçimlerde yüzde 0,17 oy alan Muharrem İnce kararını verdi

Kaynak: Haber Merkezi
En son seçimlerde yüzde 0,17 oy alan Muharrem İnce kararını verdi
Son yerel seçimlerde hayal kırıklığına uğrayan Memleket Partisi’nin Kurucu Genel Başkanı Muharrem İnce kararını verdi.

31 Mart yerel seçimlerde aldığı oy oranı nedeniyle küçülmeye giden Memleket Partisi, olağan kurultay sürecini başlattı.

Muharrem İnce'nin genel başkan olduğu Memleket Partisi, 31 Mart yerel seçimlerinde Türkiye genelinde yalnızca yüzde 0,17 oy alabildi.

Seçim başarısızlığının ardından partiyi kapatma tartışmalarının da yaşandığı parti, peş peşe istifalarla gündeme geldi.

Küçülmeye gitme ve genel merkez binasını kapatma kararı alan parti, İnce liderliğinde parti meclisi ve il başkanları toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda alınan karar sonucunda olağan kurultay süreci başlatıldı.

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