Öğretmenlerin eğlenceli kaçışı sosyal medyada viral oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Öğretmenlerin eğlenceli kaçışı sosyal medyada viral oldu

Bursa Nilüfer'deki Şehit Piyade Onbaşı Orhan Tezcan İlkokulu öğretmenlerinin, son zilin çalmasıyla okuldan koşarak çıkması öğrencileri şaşırttı. Bu eğlenceli anlar sosyal medyada hızla yayıldı ve beğeni topladı

Yurtdışındaki öğretmenler tarafından başlatılan eğlenceli bir akım, Bursa Nilüfer'deki Şehit Piyade Onbaşı Orhan Tezcan İlkokulu öğretmenleri tarafından da denendi. Son zilin çalmasıyla birlikte, öncesinde aralarında anlaştıkları gibi koşarak okuldan çıkan öğretmenler, öğrencilerinin şaşkın bakışları arasında okuldan adeta kaçarcasına ayrıldılar. Öğrenciler, öğretmenlerinin bu beklenmedik ve neşeli hareketine önce şaşırdı, ardından gülmeye başladılar. Öğretmenlerin bu samimi ve eğlenceli kaçışı, öğrencilerin gözünde unutulmaz bir anı olarak kaldı. O anların video kaydı, kısa sürede sosyal medyada paylaşılarak viral oldu.

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