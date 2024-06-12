Yaptığı açıklamayla tepki topladı: "4 yıl boyunca annesinin karnında kaldı"

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bir video, sarıklı ve cübbeli bir şahsın iddialı açıklamalarını içeriyor. Söz konusu şahıs, videoda, "İmam Şafi, çok edepliydi. İmam Azam'a edebinden dolayı 4 yıl boyunca annesinin karnında kaldı. İmam Azam'ın öldüğü gün doğdu." şeklinde ifadeler kullanarak dikkatleri üzerine çekti.

Bu iddialı açıklamalar, çeşitli kesimlerden tepki topladı. Kimi kullanıcılar, söz konusu iddiaların tarihi gerçeklerle uyuşmadığını belirtirken, bazıları da şahsın bilgi eksikliğine dikkat çekti. Şahsın kimliği ve açıklamalarının doğruluğu konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, sosyal medyada hızla yayılan video, tartışmaların odağında yer almaya devam ediyor.