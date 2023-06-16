Oğuzhan Koç ayakkabısı eleştirilince ateş püskürdü

Oğuzhan Koç makyajlı halinden sonra ayakkabısıyla gündem oldu. Koç sosyal medyada aktif olan fenomen Gossippasta'yı hedef alıp ağır sözler kullanınca tepki çekti.

Oğuzhan Koç ayakkabısı eleştirilince ateş püskürdü

Editör: Özlem KIRAL

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile evliliği 5 ay süren Oğuzhan Koç son dönemde gergin tavırlarıyla dikkat çekiyor.

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Geçtiğimiz günlerde muhabirlere "Beni evimin önünde çekemezsiniz. Ben evden çıkarım, stüdyoya girerim, oradan da evime giderim. Beni takip etmeyin, sorularınızı cevaplamayacağım" diyerek çıkışan Koç son olarak ayakkabılarıyla gündeme geldi.

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İlginç ayakkabıları fenomen gossippasta tarafından paylaşılan Oğuzhan Koç ateş püskürdü.

Koç kendisiyle dalga geçildiği için kızarak "Sosyal medyanın paraziti bu onursuz, kaçak göçek insanlara prim veren, takip eden, fotoğraf çekip kendince paparazilik yapan herkes en az bu insanlar kadar aşağılık... Yeni dünyanın parazitlerine başarılar" dedi.

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Bu sözler sosyal medyada büyük tepki çekti. Oğuzhan Koç'un bu tavrı ve sinirine anlam veremeyen sosyal medya kullanıcılarından gossippasta'ya destek mesajı yağdı.

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