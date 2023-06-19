Bir ay önce boşanmıştı. Oğuzhan Koç'tan kafa karıştıran aşk açıklaması

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, 26 Ağustos 2022 tarihinde hayatlarını birleştirmişti. Haklarında ayrılık iddiaları çıkan ikili, sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak açıklama ile haberleri doğrulamıştı.

Özdemir ve Koç, kısa süreli evliliklerini sonlandırma kararı aldıklarını şu sözlerle duyurmuştu:

"Evliliğimizi bir süredir yürütemeyip, boşanma kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın, ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor, onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz."

8 Mayıs'ta tek celsede boşanan Özdemir ve Koç, Adalar Adliyesi Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya avukatları ile katılmış, karşılıklı olarak hiçbir şey talep etmemişti.

Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Oğuzhan Koç, son olarak Sarıyer’de sevenleriyle buluştu. Ünlü şarkıcı, sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Koç, ''Çok iyi ve enerjiğiz. Sevenlerimiz ile her yerde buluşmaya çalışıyoruz. Bütün memleketi gezeceğiz bu yaz. Ülkece zor zamanlardan geçtik. Birazcık neşelenmemiz gereken günlerdeyiz'' dedi.

Yaz planlarından de bahseden ünlü isim, hem tatil yapıp hem de sahnelere devam edeceğini belirterek, ''Yazın büyük bir bölümünü Çeşme'de geçireceğim. Arkadaşlarımızla çok tatlı bir tesisi kapattık ve evleri kiraladık. Hep birlikte üretelim, çalışalım, eğlenelim ve söyleyelim diye böyle bir şey planladık'' açıklamasında bulundu.

Demet Özdemir ile anlaşmalı olarak boşanan Oğuzhan Koç, gazetecilerin ''Hayatınızda birisi var mı?'' sorusuna ise şaşırtan bir yanıt verdi. Koç, ''Bilmiyorum, bakacağız. Belki de siz göremiyorsunuz'' diyerek akıllarda soru işareti bıraktı.