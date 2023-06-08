Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’tan yeni hamle! Bir ay önce boşanmışlardı

2022 yılının Ağustos ayında gösterişli bir törenle dünyaevine giren şarkıcı Oğuzhan Koç ile oyuncu Demet Özdemir çok konuşulmuştu. Düğün için farklı tasarımlarda gelinlik giyen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un damatlığın altına giydiği yüksek tabanlı ayakkabıları olay olmuştu.

İlişkilerinden ve evliliklerinden kareleri sık sık yayınlayarak aşklarını takipçileri ile paylaşan ikili, sürpriz bir şekilde boşanma kararı aldı ve 1 ay önce evliliklerini bitirdi.

Özdemir ile Koç, cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Eski eşler sosyal medyada birlikte yer aldıkları kareleri silerek aralarındaki bağları da koparmış oldu.



