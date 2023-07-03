Demet Özdemir'i çabuk unuttu! Oğuzhan Koç bakın hangi ünlü isimle görüntülendi

İlişkileri ve düğünleri ile ünlüler dünyasında 2022 yılına damga vuran Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, sosyal medyada aşk dolu pozlar verirken, sürpriz şekilde boşanmışlardı. 8 Mayıs'ta tek celsede boşanan Özdemir ve Koç, Adalar Adliyesi Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya avukatları ile katılmış, karşılıklı olarak hiçbir şey talep etmemişti.

Son olarak Oğuzhan Koç fenomen Ala Tokel ile görüntülendi.

Geçtiğimiz günlerde Alaçatı sokaklarında fenomen Ala Tokel'le görülen şarkıcının aşk yaşadıkları iddiası hemen gündeme geldi.

AÇIKLAMA GELDİ

Arabada görüntülenen ikilinin tüm geceyi birlikte geçirmesi iddiaları güçlendirirken gerçek ortaya çıktı. Ala Tokel hakkında çıkan haberlerle dalga geçerek Oğuzhan Koç'un komşusu olduğunu söyledi.