Oğuzhan Koç eski eşi Demet Özdemir'le ilgili o soruyu duyunca çıldırdı

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç geçtiğimiz günlerde 8 aylık evliliklerini bitirmişti. Gecelerde objektiflere yansıyan Koç, eski eşiyle ilgili soruyu duyunca çıldırdı.

Oğuzhan Koç eski eşi Demet Özdemir'le ilgili o soruyu duyunca çıldırdı

Sekiz ay önce görkemli bir düğünle dünyaevine giren Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, 20 gün önce tek celsede evliliklerine son vermişlerdi.

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Önceki gece Suadiye'de görüntülenen Oğuzhan Koç, "Beni evimin önünde çekemezsiniz. Beni arkamdan takip ediyorsunuz, görüyorum. Ben evden çıkarım, stüdyoya girerim, oradan da evime giderim, beni takip etmeyin. Sorularınızı cevaplamayacağım" dedi.

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Muhabirlerin, "Oğuzhan Bey, Demet Hanım'la boşanma sebebi PR çalışması mı?” sorusuna Koç, "Arkadaşlar beni tanıyorsunuz. Allah aşkına söyleyin bu soruyu size kim sorduruyor? Sizin sormayacağınızı biliyorum. Biz beceremedik, yürütemedik bu evliliği" diyerek yoluna devam etti.

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