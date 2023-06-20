Oğuzhan Koç'un tartışma yaratan ayakkabılarının fiyatı dudak uçuklattı

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile kısa süren evliliğiyle uzun süre konuşulan Oğuzhan Koç ayrılığın ardından tarzı ve ayakkabılarıyla sosyal medyada gündem oluyor.

Oğuzhan Koç, son olarak giydiği ayakkabılarıyla çok konuşuldu. Koç, ilginç ayakkabılarına yapılan eleştirilere dayanamayıp ateş püsküren açıklamalar yapmıştı.

Sosyal medyada tartışma yaratan ayakkabıların fiyatı ortaya çıktı. Dünyaca ünlü bir markanın ürünü olan ayakkabının fiyatının tamı tamına 34 bin 450 TL olduğunu duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.

Ayakkabıları fenomen gossippasta tarafından paylaşılan Oğuzhan Koç yapılan yorumlara sert çıktı.

Koç kendisiyle dalga geçildiği için kızarak "Sosyal medyanın paraziti bu onursuz, kaçak göçek insanlara prim veren, takip eden, fotoğraf çekip kendince paparazilik yapan herkes en az bu insanlar kadar aşağılık... Yeni dünyanın parazitlerine başarılar" ifadelerini kullanmıştı.

