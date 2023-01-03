Oğuzhan Koç’tan jeste karşılık jest! Hiçbir ücret talep etmedi

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç'un, Sakiler'e verdiği 'Yalanı Bırak' şarksından hiçbir ücret talep etmediği öğrenildi.

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; Şarkıcı, geçtiğimiz ağustos ayında Demet Özdemir'le düğününde ücretsiz sahne alan gruba, eseriyle karşılık vermiş oldu.

Koç, hem klipte hem de parçanın son bölümünde gruba eşlik ederek, jest yaptı.