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Oğuzhan Koç’tan jeste karşılık jest! Hiçbir ücret talep etmedi

Sakiler grubu, geçtiğimiz ağustos ayında Demet Özdemir ile nikah masasına oturan Oğuzhan Koç’un düğününde sahneye para almadan çıkmıştı. Bu kez Oğuzhan Koç, jest yaptı ve Sakiler’e verdiği şarkıdan hiçbir ücret talep etmedi. 

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 09:31
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Oğuzhan Koç hiçbir ücret istemedi! Jeste karşılık jest

Oğuzhan Koç’tan jeste karşılık jest! Hiçbir ücret talep etmedi
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Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç'un, Sakiler'e verdiği 'Yalanı Bırak' şarksından hiçbir ücret talep etmediği öğrenildi. 

 

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; Şarkıcı, geçtiğimiz ağustos ayında Demet Özdemir'le düğününde ücretsiz sahne alan gruba, eseriyle karşılık vermiş oldu. 

Koç, hem klipte hem de parçanın son bölümünde gruba eşlik ederek, jest yaptı.

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