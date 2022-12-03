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Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e sürpriz

Oyuncu Demet Özdemir, Bakü dönüşü eşi Oğuzhan Koç'un kendisine yaptığı sürprizi sosyal medya hesabından açıkladı.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 15:05
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Demet Özdemir'e Oğuzhan Koç'un sürprizine kayıtsız kalmadı

Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e sürpriz
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Üç ay önce şarkıcı Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturan oyuncu Demet Özdemir, eşinin sürprizini sosyal medyadan paylaştı.

Bakü'ye giden 30 yaşındaki Demet Özdemir, geçtiğimiz akşam eve döndü. Oğuzhan Koç ise eşine çiçek göndererek güzel oyuncuya sürpriz yaptı.

Eşinin gönderdiği, üzerinde "Eve hoş geldin azizim" yazan bir not bulunan çiçekleri 15.6 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaşan ünlü isim, yayınladığı fotoğrafa Koç'u da etiketleyerek; "Karşılama hem rom, hem kom" mesajını yazdı.

37 yaşındaki şarkıcı da Özdemir'in paylaşımını kendi hesabının hikayeler bölümünden kalp emojisiyle yayınladı. Ünlü çiftin romantik paylaşımları, kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı.
 

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