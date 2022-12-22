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Oğuzhan Koç eşi için 1.5 milyon TL'lik teklifi reddetti

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, yılbaşı gecesinde sahne almak için gelen 1.5 milyon TL'lik sahne tekliflerini, ünlü oyuncu eşi Demet Özdemir'le zaman geçirmek için reddetti.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 09:22
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Oğuzhan Koç eşi Demet Özdemir için 1.5 milyon TL'lik teklifi elinin tersiyle itti

Oğuzhan Koç eşi için 1.5 milyon TL'lik teklifi reddetti
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Oğuzhan Koç, yılbaşı gecesinde sahne almak için KKTC ve Azerbaycan'dan gelen 1.5 milyon TL'lik teklifi, eşi Demet Özdemir için reddetti. 

Milliyet'te yer alan habere göre; Şarkıcı, 4 Ocak'ta yeni projesi için sete çıkacak oyuncunun, yoğunluğu nedeniyle daha az görüşeceklerini düşünerek, sahneye çıkmak yerine, eşiyle olmak istedi.

Koç, dört günlük Avrupa tatili organize ederek, 2023'e Özdemir'le yurt dışında 'Merhaba' diyecek. Çift, seyahatleri boyunca üç ülke gezerek, mini bir Avrupa turu yapmış olacak. Hollanda ve İtalya'yı tercih eden ikilinin, üçüncü rotası ise ilerleyen günlerde belli olacak.

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