Oğuzhan Koç eşi için 1.5 milyon TL'lik teklifi reddetti

Oğuzhan Koç, yılbaşı gecesinde sahne almak için KKTC ve Azerbaycan'dan gelen 1.5 milyon TL'lik teklifi, eşi Demet Özdemir için reddetti.

Milliyet'te yer alan habere göre; Şarkıcı, 4 Ocak'ta yeni projesi için sete çıkacak oyuncunun, yoğunluğu nedeniyle daha az görüşeceklerini düşünerek, sahneye çıkmak yerine, eşiyle olmak istedi.

Koç, dört günlük Avrupa tatili organize ederek, 2023'e Özdemir'le yurt dışında 'Merhaba' diyecek. Çift, seyahatleri boyunca üç ülke gezerek, mini bir Avrupa turu yapmış olacak. Hollanda ve İtalya'yı tercih eden ikilinin, üçüncü rotası ise ilerleyen günlerde belli olacak.