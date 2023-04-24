Oğuzhan Uğur açıkladı: Son gün karar aldı, yayınlamayacak

Babala TV’nin kurucusu ünlü sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur, Özlem Gürses'in YouTube kanalına konuk oldu ve Babala TV'de sunduğu Açık Mikrofon'un son bölümünde yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye siyasetine hakim genel hava ve bunun sokağa yansımalarına dair görüşlerini de paylaşan Uğur, şunları söyledi:

'OH NE GÜZEL DERKEN BİRİ KOŞTU İÇERİ; 'ABİ' DEDİ, 'KAVGA VAR'

O esnada da Muharrem Bey'in bölümü yayınlanmıştı. Rekorlar kırmış. Keyifleniyorum, ne olursa olsun bir yayıncıyım ben. Yaptığımız iş çok başarılı olmuş. 'Oh ne güzel' derken, biri koştu içeri. 'Abi' dedi, 'kavga var’. ‘Hoppa’ dedim, ‘ne kavgası var.’ ‘Eyvah.’ Koştum hemen sahneye çıktım. Konuyu anlamaya çalıştım, müdahale ettim. Kapattım, yolladım.

'BU MEMLEKETTE BİRÇOK İNSAN İLERİ GİTMEK İÇİN BEDEL ÖDEDİ, AMA MAALESEF SANIYORUM BİZ KOŞU BANDINDA KOŞUYORUZ'

Bunda bile aksiyon çıktı. Bunu da tanıtıma ekleyip dahil edip müziklerle, efektlerle çok eğlenmek isterdim ama hoşlanmadığım bir durum yani. Hala 2023'te 'sen Kürtsün', 'Türksün' diye konuşulması benim çok canımı sıkıyor. Bir adım ileri gidemediğimizi gösteriyor. Bu memlekette birçok insan ileri gitmek için bedel ödedi. Ama maalesef sanıyorum biz koşu bandında koşuyoruz. Yoruluyoruz, terliyoruz ama bir adım ileri gidemiyoruz.

'ÇOK CANIMI SIKIYOR'

Bu son siyasi söylemler de... (Özlem Gürses'e) Sen biliyorsun, çok da tecrübelisin. Daha önce söylenmedi mi efendim bunlar? Birileri ittifak yaptı, ayrıldı, birileri yeni parti kurdu... Bunları yıllardır görmüyor muyuz? Hiçbir şeyin değişmediğini görmek ve maalesef toplumun bu söylemlere verdiği tepkilerin dahi değişmediğini görmek çok canımı sıkıyor elbette.

O kavgayı alıp da 'bakın biz ne acayip bir program yaptık’ deyip tanıtıma koyamadım. Ama kavgada ne olduğunu merak edenler için onunla ilgili de 4 dakikalık bir tanıtım hazırlayıp insanların en azından birbirine küs ayrılmadığını göstermek için öyle bir tanıtım hazırladık.

Biz, milyonların izlediği ve bildiğin gibi Fransızların, Almanların, Rusların gelip röportaj yaptığı bir dönemde ben bizim ülkemizdeki gençlerin birbirine bu kadar saçma salak başlıklarla girmesini yayınlayamazdım. O yüzden de yayınlamama kararı aldım son gün.

'İKİSİ DE BAMBAŞKA KESİMLERDEN LİNÇ YİYOR'

O bölümü siyah ekranda vereceğiz. En azından şunu söyleyeceğiz, buradan sevgili izleyicilerime de söyleyeyim; Hiç kimse birbirine küs ayrılmadı oradan. O tanıtımdan sonra çocuklar çok tepki görmüşler. Biz her şeyi yayınlamakla mükellefiz, bunu niye yayınlamayacağımızı anlatacağım şimdi.

Salondan çıkarılan bir çocuk bambaşka bir kesimden linç yiyor, onunla kavga eden de bambaşka bir kesimden linç ediliyor. İkisi de birbirinden küs ayrılmadığını buradan birinci ağızdan söylüyorum. Yani çocukların orada yaşadığı gerginliğin sebebi zaten yukarıdaki insanların konuştuğu üslup. Aynısı şimdi sosyal medyada kavga ediyor.

Ben o kavgayı bitirdim güya, o kavga sosyal medyada devam ediyor. Kimsenin hakkı kalmadı o kavgada, kimse merak etmesin. Tatlı tatlı herkes evine dağıldı. Oradaki utanç verici konuyu alıp sokakta devam ettirmenin manası yok diye düşünüyorum."