Oğuzhan Uğur seçim gecesi yayınını iptal etti. Aldığı tehditleri açıkladı, o gece neler olacak?

YouTube kanalı Babala TV’nin kurucusu ünlü sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur daha önce Youtube kanalından seçim özel yayını yapacağını açıklamıştı. Uğur, yapacağı canlı yayınla ilgili flaş bir karar aldı. Uğur seçim özel yayınını iptal ettiğini duyurdu.

Oğuzhan Uğur Twitter hesabından yaptığı açıklamada çok sayıda tehdit aldıklarını belirterek, “ Konu sokakta çıkabilecek kavgaları üzerimize yıkma boyutuna geldi. Böyle kötüler” ifadelerini kullandı. Uğur, Gelen ihbarlara ilk defa itibar ettiklerini ve seçim özel yayınını yapmama kararı aldıklarını söyledi.

Uğur’un Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Ulusa sesleniş videomuz yarın sabah 08.00de yayında. Herkese söz verdik, herrrkese. Kime söz verdiysek o tarafa soktular bizi, alınmadık. Seçim Özel programı yapacağız dedik, bin türlü tehdit aldık, olsun dedik kulak kapattık. Fakat… Konu sokakta çıkabilecek kavgaları üzerimize yıkma boyutuna geldi. Böyle kötüler… Gelen ihbarlara ilk defa itibar ettik, orada durun dedik. Yanımda 20-25 yaşında gençler çalışıyor. Kimseye böyle bir fırsat veremem. Sanırım elimizden geleni yaptık zaten. Gönüllülerimizi de sandıklara yönlendirdik. Bu sebeple Seçim Özel Programını YAPMAMA kararı aldık. Umarım faydamız olmuştur. Oy verin!”

“TEHDİT YOK, ŞÜPHE VAR” DEDİ

Oğurzhan Uğur, yaptığı açıklamanın sosyal medyada gündem olması sonrası yaptığı son paylaşımda tehdit olmadığını söyledi. Uğur, şüphe üzerine yayını iptal ettiğini sözlerine ekledi.

Oğuzhan Uğur’un son paylaşımı şöyle:

“Seçim programı için… Tehdit yüzünden iptal söz konusu değil, uzun yazmışım açıklamayı, okunmadı sanırım. O akşam Allah korusun, bazı hesapların sokakta çıkabilecek her kavgayı bize yıkma, ortalığı karıştırdığımız iftiralarıyla saldırma şüphesi vardı. Bin delil sunsanız da dinlemiyor bu hesaplar biliyorsunuz, şahit olduk. Ne yaparsanız yapın, konuyu bilmeyen insanları yalanla zehirlemeye devam ediyorlar. Bunlar bizim üzerimizden pis emellerine ulaşamasın, o akşam ortalığı karıştıramasın diye iptal ettik. Korkmamız söz konusu bile değildir. Teşekkürler. Yine uzun yazdım ya inş. okunur.”