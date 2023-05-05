Oğuzhan Uğur'dan çok konuşulacak sığınmacı çıkışı. 'Bir ülkenin içine 5-10 milyon insan sokarsan o ülke mahvolur'

Youtube üzerinden yaptığı programlarla ve siyasi içerikleriyle dikkatleri üzerine çeken Oğuzhan Uğur, bu defa sığınmacılara dair yorumlarda bulunduğu bir video ile gündeme geldi.

Oğuzhan Uğur'dan çok konuşulacak sığınmacı çıkışı. 'Bir ülkenin içine 5-10 milyon insan sokarsan o ülke mahvolur'

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye yardıma koşan ilk birkaç isimden biri olan Oğuzhan Uğur, ekip arkadaşlarıyla birlikte geceli gündüzlü çalışmış ve depremzedelerin rahat ettirilmesi için uğraşmıştı.

Bu süre zarfında fazlaca ortalarda görünmeyen Oğuzhan Uğur, şimdi de ülkemizdeki sığınmacılarla ilgili sözleriyle gündemde.

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AKP yönetiminin Türkiye'ye denetimsiz bir şekilde aldığı milyonlarca sığınmacının yaratacağı sıkıntılardan bahseden Oğuzhan Uğur, “Bir ülkenin içine 5-10 milyon insan sokarsan o ülke mahvolur!” sözleriyle tehlikenin ne kadar büyük olduğuna işaret etti.

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