Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye yardıma koşan ilk birkaç isimden biri olan Oğuzhan Uğur, ekip arkadaşlarıyla birlikte geceli gündüzlü çalışmış ve depremzedelerin rahat ettirilmesi için uğraşmıştı.

Bu süre zarfında fazlaca ortalarda görünmeyen Oğuzhan Uğur, şimdi de ülkemizdeki sığınmacılarla ilgili sözleriyle gündemde.

AKP yönetiminin Türkiye'ye denetimsiz bir şekilde aldığı milyonlarca sığınmacının yaratacağı sıkıntılardan bahseden Oğuzhan Uğur, “Bir ülkenin içine 5-10 milyon insan sokarsan o ülke mahvolur!” sözleriyle tehlikenin ne kadar büyük olduğuna işaret etti.