﻿Oğuzhan Uğur Mansur Yavaş‘ın cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna verdiği cevabı açıkladı

Oğuzhan Uğur kendisine ait sosyal medya hesabından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında söylediği sözleri paylaştı.

Oğuzhan Uğur paylaşımında “Mansur Beye “aday olmanızı isteyen çok, düşünmüyor musunuz?” diye sorduğumda bana, “Kemal bey benim için çok savaştı, asla önüne geçmem, masa ne derse o” demişti. Tek kamera yokken…Bu samimiyete ve vefaya pek az şahit olduk cidden. Kendisi madem açıldı, ben de döküleyim dedim” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Batıkent'e kazandırılacak yeni rekreasyon alanı için çalışmalara başladı.

Sözleşme bedeli 229 milyon 453 bin TL olan 420 bin metrekarelik park, iklim pozitif temalı olmasının yanı sıra yüzde 80'i yeşil alanlardan oluşmasıyla öne çıkıyor.

Rekreasyon alanının temel atma töreni ise Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın katılımıyla gerçekleşti.

Törende konuşan Mansur Yavaş, “Kadınlar lokali, spor tesisi, seyir alanı, gençlik merkezi, ekolojik tenis kortları, bisiklet yolları ve çocuk oyun alanları bu projede yer alacak. Ama gördüğünüz gibi ticari hiçbir şey yok Sayın Genel Başkanım. Parklar halkındır. Tamamen halka açık, kendi piknik sepetleriyle birlikte gelip istedikleri gibi buradan yaralanacaklar. Şeffaf ihale sonucunda emsallerin 3’te 1’i fiyatına, sözleşme bedeliyle bu yıl içerisinde inşallah buranın açılışını gerçekleştireceğiz. Temennimiz Cumhurbaşkanı olarak teşrif etmeniz” ifadelerini kullandı.