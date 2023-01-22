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  • Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına son noktayı koydu. Dakikalarca ayakta alkışlandı

Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına son noktayı koydu. Dakikalarca ayakta alkışlandı

CHP lideri Kılıçdaroğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da Batıkent Rekreasyon Alanı ile 10 Adet Parkın Temel Atma ve Açılış Töreni'nde bir araya geldi. Konuşması sırasında Yavaş, Kılıçdaroğlu'na dönerek, "İnşallah bu parkın açılışına Cumhurbaşkanı olarak teşrif edersiniz" dedi.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 21:16
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Mansur Yavaş’tan Kılıçdaroğlu’na: Temennimiz açılışa Cumhurbaşkanı olarak teşrif etmeniz

Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına son noktayı koydu. Dakikalarca ayakta alkışlandı
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Batıkent'e kazandırılacak yeni rekreasyon alanı için çalışmalara başladı.

Sözleşme bedeli 229 milyon 453 bin TL olan 420 bin metrekarelik park, iklim pozitif temalı olmasının yanı sıra yüzde 80'i yeşil alanlardan oluşmasıyla öne çıkıyor.

Rekreasyon alanının temel atma töreni ise Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın katılımıyla gerçekleşti.

"TEMENNİMİZ CUMHURBAŞKANI OLARAK TEŞRİF ETMENİZ"

Törende konuşan Mansur Yavaş, “Kadınlar lokali, spor tesisi, seyir alanı, gençlik merkezi, ekolojik tenis kortları, bisiklet yolları ve çocuk oyun alanları bu projede yer alacak. Ama gördüğünüz gibi ticari hiçbir şey yok Sayın Genel Başkanım. Parklar halkındır. Tamamen halka açık, kendi piknik sepetleriyle birlikte gelip istedikleri gibi buradan yaralanacaklar. Şeffaf ihale sonucunda emsallerin 3’te 1’i fiyatına, sözleşme bedeliyle bu yıl içerisinde inşallah buranın açılışını gerçekleştireceğiz. Temennimiz Cumhurbaşkanı olarak teşrif etmeniz” ifadelerini kullandı.

Yavaş’ın Kılıçdaroğlu ile ilgili sözleri uzun süre ayakta alkışlandı.

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Cumhur
22.01.2023 22:02
Bu seçimde yapılacak tek şey millet ittifakının adayı kim olursa olsun onu desteklemek ve cumhurbaşkanı yapmak ülkücüsu solcusu kalmadı yeter artık gitsinler demek lazım  
 
İSO
22.01.2023 22:02
Bunlar akp kazansın diye iş birliği yapmışlar kilicdaroglu kazanamaz ona karşı taraf gaz veriyor gine tayibin oyununa geliyorlar. Bu son şans ve kazanacak aday Mansur yavaş. İlk turda bu iş bitmeli.  
 
M.Murtaza Yekeayak
22.01.2023 21:44
Biz Ülkücülerin adayı Mansur Yavaş aksi takdirde kazanamayız Türk Milliyetçileri Mansur Yavaş’ı istemekte Ne Mutlu Türküm Diyene!  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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