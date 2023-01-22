Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına son noktayı koydu. Dakikalarca ayakta alkışlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Batıkent'e kazandırılacak yeni rekreasyon alanı için çalışmalara başladı.

Sözleşme bedeli 229 milyon 453 bin TL olan 420 bin metrekarelik park, iklim pozitif temalı olmasının yanı sıra yüzde 80'i yeşil alanlardan oluşmasıyla öne çıkıyor.

Rekreasyon alanının temel atma töreni ise Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın katılımıyla gerçekleşti.

"TEMENNİMİZ CUMHURBAŞKANI OLARAK TEŞRİF ETMENİZ"

Törende konuşan Mansur Yavaş, “Kadınlar lokali, spor tesisi, seyir alanı, gençlik merkezi, ekolojik tenis kortları, bisiklet yolları ve çocuk oyun alanları bu projede yer alacak. Ama gördüğünüz gibi ticari hiçbir şey yok Sayın Genel Başkanım. Parklar halkındır. Tamamen halka açık, kendi piknik sepetleriyle birlikte gelip istedikleri gibi buradan yaralanacaklar. Şeffaf ihale sonucunda emsallerin 3’te 1’i fiyatına, sözleşme bedeliyle bu yıl içerisinde inşallah buranın açılışını gerçekleştireceğiz. Temennimiz Cumhurbaşkanı olarak teşrif etmeniz” ifadelerini kullandı.

Yavaş’ın Kılıçdaroğlu ile ilgili sözleri uzun süre ayakta alkışlandı.