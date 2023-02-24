24 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • OHAL bölgesindeki öğretmenlerin beklediği karar çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı

OHAL bölgesindeki öğretmenlerin beklediği karar çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın toplantısında alınan karara göre, deprem nedeniyle OHAL ilan edilen illerde görev yapan öğretmen ve bakanlık personeline yer değişikliği hakkı tanındı.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 14:05
Takip Et

OHAL bölgesindeki öğretmenlerin beklediği karar çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı

OHAL bölgesindeki öğretmenlerin beklediği karar çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı
+
Aa
-

Deprem nedeniyle OHAL ilan edilen illerde görev yapan öğretmen ve Milli Eğitim Bakanlığı personeliyle alakalı önemli bir gelişme oldu ve MEB yeni bir karar aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, OHAL ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde görev yapan öğretmen ve MEB personeline yer değişikliği hakkı tanıdı. Bakanlıkça yılda iki kez yapılan mazeret tayini hakkı, bu yıl deprem nedeniyle üçe çıkarıldı.

DEPREM NEDENİYLE 3'E ÇIKARILDI
Milli Eğitim Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "OHAL Bölgesinde Öğretmen ve Bakanlık Personeline Yer Değişikliği Hakkı! Bakanımız Mahmut Özer, 4 eğitim sendikasının temsilcileriyle görüştü. Toplantıda yılda 2 kez yapılan mazeret tayininin bu yıl deprem nedeniyle 3’e çıkarılması kararlaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

TOPLANTIDA KARAR ALINDI
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer; Bakanlık merkez binasında Eğitim-Bir Sen Genel Başkanı Latif Selvi, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Eğitim-Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay ve Eğitim-İş Genel Sekreteri Cengiz Sarıyer ile bir araya geldi. Toplantıya, Bakan Yardımcıları Petek Aşkar ve Sadri Şensoy ile Personel Genel Müdürü Fehmi Rasim Çelik de katıldı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿3 büyük kulübün Katarlılara satışını kim engelledi? Ümit Özdağ açıkladı
1
﻿3 büyük kulübün Katarlılara satışını kim engelledi? Ümit Özdağ açıkladı
﻿3 büyük kulübün Katarlılara satışını kim engelledi? Ümit Özdağ açıkladı
﻿Sırtından bıçaklanan işçi öldü
2
﻿Sırtından bıçaklanan işçi öldü
﻿Sırtından bıçaklanan işçi öldü
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
3
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
﻿İbrahim Kalın linç edilen Ahbap için son noktayı koydu. Yandaşlar şimdi ne yapacak
4
﻿İbrahim Kalın linç edilen Ahbap için son noktayı koydu. Yandaşlar şimdi ne yapacak
﻿İbrahim Kalın linç edilen Ahbap için son noktayı koydu. Yandaşlar şimdi ne yapacak
﻿Rus vatandaşı sözde Ermeni bakan Vardanyan görevden alındı
5
﻿Rus vatandaşı sözde Ermeni bakan Vardanyan görevden alındı
﻿Rus vatandaşı sözde Ermeni bakan Vardanyan görevden alındı
﻿Galatasaray iki dünya yıldızını İstanbul'a getiriyor. Jordi Alba ve Philippe Coutinho Süper Lige
6
﻿Galatasaray iki dünya yıldızını İstanbul'a getiriyor. Jordi Alba ve Philippe Coutinho Süper Lige
﻿Galatasaray iki dünya yıldızını İstanbul'a getiriyor. Jordi Alba ve Philippe Coutinho Süper Lige
﻿Bu cihazlar artık WhatsApp kullanamayacak. Son tarih 1 mart
7
﻿Bu cihazlar artık WhatsApp kullanamayacak. Son tarih 1 mart
﻿Bu cihazlar artık WhatsApp kullanamayacak. Son tarih 1 mart
﻿Nevşehir’de boşanmalar artıyor
﻿Nevşehir’de boşanmalar artıyor
﻿Nevşehir’de boşanmalar artıyor
﻿Nahl suresi ne anlama geliyor?
﻿Nahl suresi ne anlama geliyor?
﻿Nahl suresi ne anlama geliyor?
﻿Deprem gerçeği çocuklara nasıl anlatılmalı
﻿Deprem gerçeği çocuklara nasıl anlatılmalı
﻿Deprem gerçeği çocuklara nasıl anlatılmalı
﻿Motosiklet sürücüsü çarptığı aracın kaputuna uçtu
﻿Motosiklet sürücüsü çarptığı aracın kaputuna uçtu
﻿Motosiklet sürücüsü çarptığı aracın kaputuna uçtu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.