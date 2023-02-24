OHAL bölgesindeki öğretmenlerin beklediği karar çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı

Deprem nedeniyle OHAL ilan edilen illerde görev yapan öğretmen ve Milli Eğitim Bakanlığı personeliyle alakalı önemli bir gelişme oldu ve MEB yeni bir karar aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, OHAL ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde görev yapan öğretmen ve MEB personeline yer değişikliği hakkı tanıdı. Bakanlıkça yılda iki kez yapılan mazeret tayini hakkı, bu yıl deprem nedeniyle üçe çıkarıldı.

DEPREM NEDENİYLE 3'E ÇIKARILDI

Milli Eğitim Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "OHAL Bölgesinde Öğretmen ve Bakanlık Personeline Yer Değişikliği Hakkı! Bakanımız Mahmut Özer, 4 eğitim sendikasının temsilcileriyle görüştü. Toplantıda yılda 2 kez yapılan mazeret tayininin bu yıl deprem nedeniyle 3’e çıkarılması kararlaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

TOPLANTIDA KARAR ALINDI

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer; Bakanlık merkez binasında Eğitim-Bir Sen Genel Başkanı Latif Selvi, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Eğitim-Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay ve Eğitim-İş Genel Sekreteri Cengiz Sarıyer ile bir araya geldi. Toplantıya, Bakan Yardımcıları Petek Aşkar ve Sadri Şensoy ile Personel Genel Müdürü Fehmi Rasim Çelik de katıldı.