Okan Buruk hakemi bırakıp beIN Sports'u hedef aldı: Çekemediniz

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Okan Buruk hakemi bırakıp beIN Sports'u hedef aldı: Çekemediniz
Icardi'nin penaltı pozisyonuyla alakalı olarak Galatasaray cephesinden büyük öfke var.

0-0 biten Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrasında Sarı Kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk tepkisini dile getirdi.

Buruk, "İlk yarıda çok net bir penaltı pozisyonu vardı demeyeceğim. İlk yarıda bir yumruk vardı çünkü, boks ringlerinde olabilecek bir yumruktu. Burada sizi de (Yayıncı kuruluş) eleştireceğim. Bu anları net olarak çekemediniz!" ifadelerini kullandı.

TOROĞLU DA İSYAN ETTİ

Erman Toroğlu da pozisyonu çekemeyen yayıncı kuruluşa isyan etti. Toroğlu, “Maçın en önemli pozisyonunu zavallı halkımız da göremedi” açıklamasında bulundu.

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