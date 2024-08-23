Okan Buruk saatlerce izledi. Son kararını verdi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray Young Boys’a 3-2 mağlup oldu.

27 Ağustos Salı İstanbul’da oynanacak olan rövanş maçı öncesi sarı-kırmızılılarda Okan Buruk’tan flaş bir karar geldi.

10 milyonlarca euro değerinde olan kritik mücadele öncesi saatlerce ilk maçı izleyip analiz eden Okan Buruk kadroda rotasyona gidiyor.

İlk maçı saatlerce analiz eden Buruk ilk olarak kart cezalısı olan Abdülkerim Bardakçı’nın yerine Kaan Ayhan’ı stoperde kullanacak.

Buruk ayrıca Jelert’i sol beke joker Barış Alper Yılmaz’ı da sağ beke çekmeye karar verdi.

Maçta bekleneni veremeyen Mertens kulübeye çekilirken yerini yeni transfer Gabriel Sara alacak.