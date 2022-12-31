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Okan Buruk'tan Fenerbahçe maçına yoğun mesai

Süper Lig'de Sivasspor deplasmanından 3 puanla dönen ve 2022'yi zirvede tamamlayan Galatasaray 'da hedef, galibiyet serisini devam ettirmek. Ligde 5, kupada 2 maç olmak üzere son 7 karşılaşmadan da galip ayrılan Aslan, gözünü sıradaki Ankaragücü ve Fenerbahçe sınavlarına çevirdi.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 14:04
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Okan Buruk takımı derbiye hazırlıyor: Florya'da yoğun mesai

Okan Buruk'tan Fenerbahçe maçına yoğun mesai
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Spor Toto Süper Lig'de müthiş bir çıkış yakalayan, son olarak zorlu Sivasspor deplasmanından 3 puanla dönen ve 2022'yi zirvede tamamlayan Galatasaray 'da hedef, galibiyet serisini devam ettirmek. Ligde 5, kupada 2 maç olmak üzere son 7 karşılaşmadan da galip ayrılan Aslan, gözünü sıradaki Ankaragücü ve Fenerbahçe sınavlarına çevirdi. Teknik direktör Okan Buruk ise takımını derbi gündeminden mümkün olduğunca uzak tutmak istiyor. Sivas'taki galibiyetin ardından soyunma odasında öğrencilerini tebrik eden Buruk, önlerindeki Ankaragücü maçının önemine değinerek, "Adım adım düşünmek zorundayız çünkü her maçımız final havasında geçiyor. Tamamen Ankaragücü maçına konsantre olalım, derbiyi zamanı gelince konuşacağız" ifadelerini kullandı.

FLORYA'DA YOĞUN MESAİ

Okan Buruk ve ekibi de daha Sivas zaferinin üzerinden 24 saat bile geçmeden rotayı Ankaragücü maçına çevirmiş durumda. Teknik ekip, kritik mücadele öncesi analizlere başladı. Başkent temsilcisinin artı ve eksi yönlerini tespit etmeye çalışan Sarı-Kırmızılılar, buna göre savunma ve hücum planlarını güncellemeye hazırlanıyor. Okan hocanın ceza sınırındaki oyuncuları Abdülkerim, Kerem, Mertens ve Kerem için özel bir önlem almayı düşünmediği ve hepsini ilk 11'de sahaya sürmeyi planladığı da gelen haberler arasında yer alıyor. Saha çalışmalarına başlayan ve geri dönüş için Ankaragücü maçını gözüne kestiren Mauro Icardi, yoğun bir programla hazırlıklara devam ediyor. Okan hoca, takımla tek bir idmana bile katılması halinde Arjantinli santrforu Ankaragücü sınavının kadrosuna almayı planlıyor. 

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