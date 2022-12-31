31 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Florya'da Fenerbahçe dersi. Okan Buruk uyardı

Florya'da Fenerbahçe dersi. Okan Buruk uyardı

Galatasaray'da Okan Buruk'tan öğrencilerine Fenerbahçe maçı uyarısı geldi.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 11:02
Takip Et

Okan Buruk uyardı: Florya'da Fenerbahçe mesaisi

Florya'da Fenerbahçe dersi. Okan Buruk uyardı
+
Aa
-

Süper Lig'de müthiş bir çıkış yakalayan, son olarak zorlu Sivasspor deplasmanından 3 puanla dönen ve 2022'yi zirvede tamamlayan Galatasaray 'da hedef, galibiyet serisini devam ettirmek. Ligde 5, kupada 2 maç olmak üzere son 7 karşılaşmadan da galip ayrılan Aslan, gözünü sıradaki Ankaragücü ve Fenerbahçe sınavlarına çevirdi.
OKAN BURUK UYARDI
Teknik direktör Okan Buruk ise takımını derbi gündeminden mümkün olduğunca uzak tutmak istiyor. Sivas'taki galibiyetin ardından soyunma odasında öğrencilerini tebrik eden Buruk, önlerindeki Ankaragücü maçının önemine değinerek, "Adım adım düşünmek zorundayız çünkü her maçımız final havasında geçiyor. Tamamen Ankaragücü maçına konsantre olalım, derbiyi zamanı gelince konuşacağız" ifadelerini kullandı.
MESAİ BAŞLADI
Okan Buruk ve ekibi de, daha Sivas zaferinin üzerinden 24 saat bile geçmeden rotayı Ankaragücü maçına çevirmiş durumda. Teknik ekip, kritik mücadele öncesi analizlere başladı. Fanatik'in haberine göre Başkent temsilcisinin artı ve eksi yönlerini tespit etmeye çalışan Sarı-Kırmızılılar, buna göre savunma ve hücum planlarını güncellemeye hazırlanıyor. Okan hocanın ceza sınırındaki oyuncuları Abdülkerim, Kerem, Mertens ve Kerem için özel bir önlem almayı düşünmediği ve hepsini ilk 11'de sahaya sürmeyi planladığı da gelen haberler arasında.
ÖZEL ANTRENMAN
Saha çalışmalarına başlayan ve geri dönüş için Ankaragücü maçını gözüne kestiren Mauro Icardi, yoğun bir programla hazırlıklara devam ediyor. Okan hoca, takımla tek bir idmana bile katılması halinde Arjantinli santrforu Ankaragücü sınavının kadrosuna almayı planlıyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Milyonları ilgilendiriyor. EYT'de izin detayı
1
﻿Milyonları ilgilendiriyor. EYT'de izin detayı
﻿Milyonları ilgilendiriyor. EYT'de izin detayı
﻿Psikolog Esra Ezmeci’nin cinsel istek artırıcı önerisine tepki yağdı. Ezmeci çok ayıp bir tavsiyede bulunmuştu
2
﻿Psikolog Esra Ezmeci’nin cinsel istek artırıcı önerisine tepki yağdı. Ezmeci çok ayıp bir tavsiyede bulunmuştu
﻿Psikolog Esra Ezmeci’nin cinsel istek artırıcı önerisine tepki yağdı. Ezmeci çok ayıp bir tavsiyede bulunmuştu
﻿Bakanlık duyurdu. Ehliyeti olan herkesi ilgilendiriyor
3
﻿Bakanlık duyurdu. Ehliyeti olan herkesi ilgilendiriyor
﻿Bakanlık duyurdu. Ehliyeti olan herkesi ilgilendiriyor
﻿EYT’de yeni bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Hükümlüler de emekli olacak
4
﻿EYT’de yeni bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Hükümlüler de emekli olacak
﻿EYT’de yeni bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Hükümlüler de emekli olacak
﻿Benzine yılbaşı zammı
5
﻿Benzine yılbaşı zammı
﻿Benzine yılbaşı zammı
﻿Kardak kahramanı Ali Türkşen AKP'ye geçen Teğmen Çelebi'ye suratını kıpkırmızı yapacak cevap verdi
6
﻿Kardak kahramanı Ali Türkşen AKP'ye geçen Teğmen Çelebi'ye suratını kıpkırmızı yapacak cevap verdi
﻿Kardak kahramanı Ali Türkşen AKP'ye geçen Teğmen Çelebi'ye suratını kıpkırmızı yapacak cevap verdi
﻿2023 MTV ne kadar oldu
7
﻿2023 MTV ne kadar oldu
﻿2023 MTV ne kadar oldu
﻿Tarihte bugün 31 Aralık
﻿Tarihte bugün 31 Aralık
﻿Tarihte bugün 31 Aralık
﻿İki araç çarpıştı: 5 yaralı
﻿İki araç çarpıştı: 5 yaralı
﻿İki araç çarpıştı: 5 yaralı
﻿Brentford Westham United karşısında galibiyete koştu
﻿Brentford Westham United karşısında galibiyete koştu
﻿Brentford Westham United karşısında galibiyete koştu
﻿'Siper' füzesi 100 km menzili aştı hedefi tam isabetle vurdu
﻿'Siper' füzesi 100 km menzili aştı hedefi tam isabetle vurdu
﻿'Siper' füzesi 100 km menzili aştı hedefi tam isabetle vurdu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.