Olay VAR konuşması: ''Sen golü iptal et!''

Sivasspor-Galatasaray maçında anlaşılamayan iptal kararının arkasında bu konuşma yatıyor. Tam 5 dakika 4 saniyeyi bulan değerlendirmenin ardından Özdamar ikna olmamasına rağmen Türkalp’in yorumunu doğru kabul edip golü iptal etti. 49. dakikada Sivas golü attıktan sonra Özgüç Türkalp maçın hakemini görüntüyü izlemeye çağırdı. Erkan Özdamar faul için mi, ofsayt için mi çağrıldığını bilmeden ekrana yöneldi. Hürriyet'te Ayhan Turgut imzasıyla yer alan habere göre; Türkalp pozisyonunu ofsayt olduğunu söylüyor ama Özdamar pozisyonu o netlikte görmüyordu. İki hakemin pozisyonu değerlendirmesi uzadıkça uzadı. Tam 5 dakika 4 saniyeyi buldu. Sürenin uzaması ikisini de sıkıntıya sokunca Özgüç Türkalp, “Ofsayt, sen golü iptal et, ben görüntüyü ekrana vereceğim” dedi.

GÖRÜNTÜYÜ EKRANA VERMEDİ

Özdamar hala tedirgindi. Pozisyonu izledikten sonra golü iptal edeceği noktaya doğru değil orta sahaya doğru hareket etti. Sonra ofsayt olarak golü iptal etti. Ama asıl olay bundan sonra yaşandı. Türkalp “Ekrana vereceğim” dediği görüntüyü ekrana getiremedi. Türkalp VAR operatörüne Galatasaray savunma oyuncusunun kaleye en yakın bölümünü değil daha başka bir uzvunu işaretletmişti. Yani VAR prosedürünü alt üst etmiş, “Ekrana getireceğim” dediği ofsayt görüntüsünü getirememiş, bir golü bu nedenle iptal etmişti.