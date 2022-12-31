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TFF'den Sivasspor- Galatasaray maçının hakemlerine ceza

TFF, Süper Lig'de oynanan Sivasspor Galatasaray maçının orta hakemi Erkan Özdamar ve VAR Hakemi Özgür Türkalp'e ceza kesecek.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 11:46
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TFF'den Sivasspor- Galatasaray maçının hakemlerine ceza! Görev almayabilir

TFF'den Sivasspor- Galatasaray maçının hakemlerine ceza
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TFF, Süper Lig'de oynanan Sivasspor Galatasaray maçının orta hakemi Erkan Özdamar ve VAR Hakemi Özgür Türkalp'e ceza kesecek. Başta Fenerbahçe ve Sivasspor'un gösterdiği büyük tepkinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nunda Sivasspor - Galatasaray maçının hakemlerine öfke dinmedi. Hürriyet'te yer alan habere göre; TFF yöneticileri "kelle" istedi. Türkalp'in faturasının hakemliğinin bitirilmesine kadar gitmesi neredeyse kesin görülüyor. Erkan Özdamar'ın ise sezon sonuna kadar kolay kolay görev almayacağı belirtildi.

ERKAN ÖZDAMAR KİMDİR?

1988'de Ankara'da dünyaya gelen Erkan Özdamar, Başkent Üniversitesi Spor Bilimleri bölümünden mezun olurken yüksek lisansını da aynı üniversitede yaptı. Dans eğitmenliği yapan Özdamar, uluslararası Spor ve Dans Eğitmenliği sertifikalarına sahip. Ankara bölgesi hakemlerinden Erkan Özdamar, 2020- 21 sezonunda Süper Lig'de düdük çalmaya başladı. TFF'nin 23 Aralık'ta açıkladığı listede FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemler arasında yer aldı.  

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