Okan Buruk veda etti

2 yıldır Galatasaray Sportif A.Ş.'deki görevini başarıyla yürüten Erden Timur bugün düzenlediği basın toplantısıyla ayrılık kararını açıkladı.

Üst üste elde edilen şampiyonluklar ve yıldız transferlerinde başrol isimlerden biri olan Erden Timur'un görevinden ayrılması Sarı-Kırmızılı taraftarlar arasında büyük üzüntüye neden oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Erden Timur için duygusal bir veda mesajı yayınladı.

Okan Buruk, sosyal medya hesabından, Erden Timur ile birlikte olan fotoğrafını paylaşıp, "İki sene boyunca beraber yaşadığımız tüm güzel anları ve kazandığımız şampiyonlukları daima mutlulukla hatırlayacağım. Bana, ekibime ve takımımıza verdiğiniz desteklerden dolayı en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Yolunuz daima açık olsun…" mesajını yazdı.