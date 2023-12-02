Okan Buruk yıldız futbolcunun davranışları sonrası delirdi. İlk 11'de oynatmaktan son anda vazeçti

Takvim'in haberine göre teknik direktör Okan Buruk’un Manchester United maçında Victor Nelsson’u neden ilk 11'de oynatmadığı ortaya çıktı.
İLK 11'DE OYNATMAK İSTEDİ
Deneyimli hoca, Danimarkalı stoperi Davinson Sanchez'in yokluğunda Manchester United maçında ilk 11 oynatmak istedi.
DAVRANIŞLARI ÇILDIRTTI
Kritik müsabakanın son antrenmanında Nelsson'u ilk 11'de deneyen Okan Buruk oyuncunun davranışlarından rahatsız olduğu için Manchester United maçında yedeğe çekti.
TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK
Başarılı teknik adam, müsabakanın 83. dakikasında yıldız futbolcuyu oyuna sürdü. Bu durum sonrasında Galatasaray yönetiminin devre arasında Nelsson'a gelecek olan transfer teklfilerini değerlendirmeye alacağı ifade edildi.
PERFORMANSI
Bu sezon Galatasray formasıyla 17 resmi maça çıkan genç stoper, 1033 dakika süre aldı.