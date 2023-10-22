Okan Buruk'tan Arabistan'da oynanacak Süper Kupa açıklaması: Tepki gösterdi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe ile Arabistan'da oynayacakları Süper Kupa maçının tarihine tepki gösterdi.

Buruk, şunları söyledi:

"Yeri tartışılır, herkesin farklı görüşü olabilir. Kulüplerin ne düşündüğü de önemli. Kulüplere belki önemli bir gelir olacak. Birçok ülke yapıyor. İspanya da bunu yapıyor. Orada da tartışılıyor. Bu anlamda çok bir şey söylemeyeceğim ama zaman olarak çok yanlış bir zaman olduğunu tekrarlamak istiyorum.

Biz Avrupa'da oynuyoruz, ülkede çok yoğun bir tempoda oynuyoruz. Bu oyuncuların tatil yapacağı tek bir hafta vardı. Yılın son haftası. 24 Aralık'ta zaten derbi var. 6 gün sonra maç koyulması, 'Yani bu oyunculara tatil yapmayın.' diyoruz. Biz bu oyuncuların zaman zaman insan olduğunu unutuyoruz. Bu oyuncuların dinlenmesi de gerekiyor.

Burada 14 yabancı oyuncu var. Tarih olarak doğru bulmuyorum ama diğer konuda saygı duyuyorum. Tabii gidip oynayacağız. Kimin de karar verdiğini bilmiyorum."

