Okan Buruk'tan flaş Mourinho açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'ta çıkan röportajında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Buruk, İtalya'da futbol oynadığı yıllarla ilgili olarak, "Süper Lig'den ayrılmak, İtalya'ya, dünyanın en iyi ligine gelip üst düzey bir kulüpte oynamayı düşünmek bile çok zordu. Çevre faktöründen korkuyordum. Ama sonunda Emre'yle aynı evi paylaşmak benim için yeterli oldu. Saha içinde ve masaların arkasında üst düzey oyuncular vardı. Maçta Zanetti, Vieri, Ventola ve Ronaldo fark yaratıyordu. Dışarıda ise Moratti, Branca ve Facchetti gibi fenomenler vardı. Kariyerim boyunca birçok kez kazandım ve kaybettim. Lazio'ya karşı alınan yenilgi ağırdı, Inter on üç yıldır Scudetto'yu kazanamamıştı ve taraftarlar kendilerini çok kötü hissediyordu. Ronaldo'nun gözyaşlarını, Zanetti'nin konuşmalarını hatırlıyorum. Harika bir gruptuk ama hiç şampiyonluk kazanamadık" ifadelerini kullandı.

Buruk, "Galatasaray'a İtalya Ligi'nden hangi oyuncuyu transfer etmek isterdiniz?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Şüphesiz; Hakan Çalhanoğlu. Onunla o daha küçükken, Türkiye U17 takımıyla çalıştığım günlerde tanışmıştım. Türk ailelerden doğan Alman çocukların nasıl oynadığını öğrenmek için Almanya'da bir hazırlık maçı düzenlemiştik. Hakan bizi şaşırttı, Türkiye'yi seçti ve benimle birlikte tüm altyapı akademisinden geçti. İyiydi ama bu kadar yükseklere ulaşmasını beklemiyordum. Inter ve Inzaghi onun kalitesinde kesin bir sıçrama yapmasını sağladı."

"Serie A kulüplerine oyuncularınızdan birini tavsiye etmeniz gerekse kimi seçerdiniz?" sorusu üzerine de Buruk, "Barış Alper Yılmaz... Montella'nın da beğenisini kazanmış bir hücum oyuncusu. Henüz 24 yaşında olmasına rağmen milli takımda, Şampiyonlar Ligi'nde ve diğer Avrupa kupalarında sayısız maça çıktı. Kanatta ya da hareketli bir forvet olarak oynayabiliyor, takım arkadaşlarının özelliklerine nasıl uyum sağlayacağını biliyor. Daha çok yükselecek" dedi.

Okan Buruk, Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğüne Jose Mourinho'nun getirilmesiyle ilgili olarak da "Geçen sezon inanılmazdı. Süper Lig tarihinde bir rekor olan 102 puan toplayarak üst üste ikinci lig şampiyonluğumuzu kazandık. Arkamızdaki Fenerbahçe 99 puanla ligi ikinci sırada bitirdi. Şimdi de tanışmak için sabırsızlandığım bir rakip olan Mourinho'yu açıkladılar. Böyle karakterler futbolumuz için iyidir, oyuncuları Türkiye'ye gelmeye teşvik eder ve rekabeti arttırır" diye konuştu.