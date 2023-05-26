Okan Buruk’un transfer listesi ifşa oldu

Süper Lig’de yoluna lider devam eden Galatasaray’da yeni sezon planlamaları hızla sürüyor. Teknik direktör Okan Buruk gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde başarı sağlanması için ihtiyaç duyulan transferleri yönetime bildirdi.

MAURO ICARDI’DEN ÇOK MEMNUN

Sporx’de yer alan habere göre hücum hattında Mauro Icardi'den çok memun olan Buruk, Arjantinli yıldız ile yola devam etmek istiyor. Sarı-kırmızılı ekiple mutlu günler geçiren Icardi’de Galatasaray’a transfer olmaya sıcak bakıyor.

KANATTA ROTASYON

Rashica’nın bonservisinin alınması durumunda Kerem ile beraber kanatta rotasyonlu bir şekilde kullanmayı düşünen Okan Buruk transferin gerçekleşmemesi durumunda kanada takviye istiyor.

BAŞARI İÇİN SOL BEK VE SEKİZ NUMARA ŞART

Bunlara ek olarak deneyimli teknik direktör başarının sağlanması için bir sol bek ve sekiz numara transferi istiyor.